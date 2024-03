L'exblaugrana que podria haver pagat la fiança de Dani Alves

El neerlandès Memphis Depay, exjugador del Barça i actualment a l'Atlètic de Madrid, hauria desemborsat la fiança necessària perquè Dani Alves sortís de la presó de Brians 2.

Durant el seu segon període al FC Barcelona (mitja temporada), l'avui davanter matalasser va compartir vestidor amb el jugador brasiler... i haurien fet bones molles.

Mitjans com TUDN indiquen que Depay hauria facilitat els fons perquè el brasiler pogués sortir de la presó.

Amics íntims després de coincidir 6 mesos

El brasiler i el neerlandès mantenen una estreta amistat. Fa uns dies, l'actual jugador de l'Atlètic va voler deixar clar en una entrevista que també és amic de 2 futbolistes més que també tenen problemes amb la justícia: Benjamin Mendy i Quincy Promes.

"Mai decebré els meus amics i familiars. Això no significa que estigui d'acord amb tot el que fan, però no els abandonaré. Els futbolistes generem molt contingut i publiquem tot tipus de coses a les xarxes socials. La gent s'hauria d'adonar que vinc d'un entorn difícil".

"També és important destacar que el meu germà va estar a la presó durant deu anys i gairebé mai em van preguntar per això. No obstant, sí que em van preguntar per Benjamin Mendy i Dani Alves. Tots dos van estar involucrats en casos penals, però això no significa que deixin de ser els meus amics. Ells són els meus amics".