El límit del preu del lloguer, vigent des d'aquest 15 de març a Catalunya

per Pau Arriaga Pérez

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest divendres 15 de març l'índex de preus de referència per limitar les rendes del lloguer en zones declarades com a tensionades i també ha publicat la declaració de zona tensionada per a 140 municipis de Catalunya. es pot començar a aplicar a aquesta comunitat autònoma quan entri en vigor.

Les dues resolucions ministerials, signades pel secretari d'Estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, i que tindran efectes des de demà, es publiquen al BOE després que l'índex hagi rebut un total de sis al·legacions però cap hagi estat acceptada, i que la Generalitat de Catalunya hagi esmenat al seu butlletí oficial la declaració presentada l'agost passat, un pas "necessari" per declarar els 140 municipis catalans com a zones tensionades.

L'índex forma part d'un compromís adquirit pel Govern a través de la Llei d'Habitatge aprovat el maig passat, on es recull que l'Executiu podria limitar els preus dels lloguers en aquelles zones declarades prèviament com a àrees tensionades a través d'un sistema de índexs de preus de referència. Aquest sistema de referència és un sistema de rangs de preus que, per a un mateix habitatge, estableix una renda màxima i mínima a partir duna sèrie de característiques de limmoble.

A més, és un sistema homogeni per a tot Espanya, de base tributària i que s'actualitzarà anualment amb la darrera declaració a la renda disponible del propietari de l'immoble. Per a aquest any, utilitza la declaració del 2022.

D'obligat compliment per a grans forquilles

L'índex de preus de referència és de compliment obligat per a les grans forquilles (persones físiques o jurídiques amb més de deu habitatges o cinc a la mateixa àrea tensionada, segons el que estableix cada comunitat autònoma) i per als nous contractes de lloguer d'habitatges que no hagin estat arrendades en els darrers cinc anys i es trobin en zones que hagin estat declarades com a tensionades.

En la resta dels casos, l'índex només funcionarà de referència per conèixer el valor real de l'habitatge de lloguer, ja que, als habitatges ja arrendats, el nou contracte de lloguer "estarà referenciat al contracte anterior", és a dir, es congelarà la renda, una vegada aplicada la clàusula d'actualització anual, que el 2024 està limitada al 3%, i per això el preu només podrà disminuir a partir de la negociació entre arrendador i arrendatari.

No obstant això, el preu podrà incrementar-se si l'habitatge ha estat millorat, si té rehabilitació energètica o si compleix unes condicions de durabilitat del contracte d'arrendaments superiors al que preveu la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), tal com recull la Llei dHabitatge.