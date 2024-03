El lingüista i escriptor Albert Jané, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2024

per Pau Arriaga Pérez

El lingüista, escriptor i traductor Albert Jané i Riera, històric de la revista Cavall Fort , ha estat guardonat aquest dimecres 13 de març amb el 56è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, dotat amb 20.000 euros, ha anunciat el president d'Òmnium, Xavier Antich.

Jané, de 93 anys, ha assegurat estar "aclaparat, sorprès i emocionat" per rebre un guardó que no esperava i que anteriorment ha reconegut JV Foix, Mercè Rodoreda i Manuel de Pedrolo, entre molts d'altres, i s'ha definit com un obrer de la llengua.

El jurat ha guardonat per unanimitat Jané per treballar "incansablement" per la llengua catalana, amb aportacions essencials al camp de la literatura infantil i juvenil, la seva tasca a la revista 'Cavall Fort' i la seva producció, que comprèn més de 60 llibres , més de 200 obres i 150 àlbums de còmic traduïts com Els Barrufets .

Preguntat per la situació de la llengua catalana, ha remarcat que el preocupa, però que no hi ha "solucions màgiques", ha advocat perquè cadascú aporti tot allò que pugui pel català dins del seu àmbit, ha demanat ser més exigent amb el català als mitjans de comunicació, i ha advertit que si abans eren els pares els que parlaven en castellà els seus fills, ara és al revés.

Ha assegurat, pel que fa a la lectura entre els més joves, que per a ell és un element "essencial", i ha recordat que durant la seva infància va llegir d'una manera indiscriminada.

Jané ha recordat com va crear el verb 'barrufar' per a la traducció de la sèrie de 'Los Pitufos' a partir de l'original francès 'smurfer', i ha assenyalat que existeix una paraula en mallorquí per dimoni que és 'barrufet' i que es va inspirar en ella.

Ha considerat que la revista Cavall Fort és un miracle, amb una vida de més de 60 anys, i ha assenyalat que està molt content que la publicació segueixi la seva trajectòria en un moment en què s'ha de lluitar contra els mòbils i les pantalles.

Obra inèdita

Jané, que rebrà el guardó el 17 de juny en un acte al Palau de la Música Catalana, ha assegurat que segueix actiu i escriu a mà dietaris, assenyalant que la nit passada va escriure un article i que des de fa un parell d'anys escriu poesia , que després s'autoedita i regala als amics.

Preguntat per la seva obra inèdita, ha explicat que a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) estan dipositats els seus escrits, amb el seu fons inèdit --bàsicament dietaris--, que ha dit que "no se sap mai" si s'acabaran publicant.

Ha admès la seva resignació pel fet que la seva faceta d'escriptor quedi eclipsada per la tasca amb la llengua, i ha mostrat sorpresa per la quantitat de llibres que s'editen actualment, encara que sigui amb petites tirades.

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha destacat el treball de Jané com a "divulgador de la llengua", i ha subratllat la seva contribució perquè la llengua normativa passés a ser una viva i propera als parlants.