La llista de guanyadors dels Premis Solidaris ONCE Catalunya de 2024

per Pau Arriaga Pérez

Els Premis Solidaris ONCE Catalunya tenen la finalitat de reconèixer i premiar aquelles persones, entitats, institucions, mitjans de comunicació i administracions que fan una tasca solidària i procuren la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització, l'autonomia personal i l'accessibilitat universal . Els premiats destaquen per la seva sensibilitat social, la seva llarga trajectòria i la seva dedicació a favor dels drets socials dels més desafavorits.

Els premiats rebran l'obra escultòrica SOLIDARIS, en un acte que tindrà lloc el proper dimarts 11 de juny a partir de les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Girona.

“Aquests guardons premien la solidaritat que tenim la sort de rebre diàriament a Catalunya i que ens permet fer la nostra tasca social. Els Premis Solidaris ONCE Catalunya donen visibilitat a persones i iniciatives que moltes vegades són invisibles”, assegura el president dels Premis Solidaris ONCE Catalunya i també president del Consell Territorial de l'ONCE Catalunya, David Bernardo. “Ens agradaria que tothom sabés de les seves lluites i superacions quotidianes perquè s'ho mereixen. Fan una feina diària, callada i tenaç i demostren que amb esforç i constància hi ha realitats que es poden canviar”, destaca Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya.

Els Premis Solidaris ONCE Catalunya se celebren des del 2001. Des d'aleshores han estat guardonats, entre d'altres, Miquel Martí i Pol, Josep Maria Espinàs, Pere Casaldàliga, Pare Manel, i la Fundació Vicente Ferrer. L'any passat, alguns dels premiats van ser la Fundació Surt, el programa Solidaris, Catalunya Ràdio, Maria Victòria Viqui Molins, l'empresa Worldcoo i el projecte Reus, ciutat inclusiva del govern municipal de la capital del Baix Camp.

El jurat ha estat format aquest any per David Bernat, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya; Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya; Bàrbara Palau, consellera general de l'ONCE; Manel Eiximeno, director del CRE ONZE Barcelona; Francina Alsina, presidenta de la Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; Mercè Batlle, presidenta del COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat), i diversos representants de diferents mitjans de comunicació.