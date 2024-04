Els llocs de treball que ofereix Mercadona: els sous poden superar els 2.000 euros

per Helena Celma

Mercadona ha anunciat recentment l'obertura de noves ofertes de feina amb salaris competitius, arribant fins a 2.100 euros, acompanyats d'un addicional per treball nocturn.

Aquests llocs de treball se centren en els magatzems rusc, com els anomenen internament, des d'on es gestiona la distribució de les compres realitzades a través de la seva plataforma de comerç electrònic.

A més, la companyia ofereix oportunitats laborals a supermercats i centres logístics durant el torn de nit, com es detalla al Portal d'Ocupació.

Els contractes són indefinits, amb un sou inicial de 1.553 euros mensuals i la possibilitat d'assolir els 2.102 euros al quart any de servei, sense deixar de banda l'extra per feina nocturna.

Requisits i Disponibilitat

Per optar a aquestes posicions, cal una titulació mínima equivalent a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Tot i això, no és indispensable comptar amb experiència prèvia en el sector, atès que la formació necessària serà proporcionada per l'empresa.

Les ofertes estan distribuïdes a diferents regions d'Espanya, incloent-hi Madrid, Catalunya, Andalusia, País Basc, Aragó, Canàries i el País Valencià, tal com s'indica al Portal d'Ocupació de Mercadona.

Procés de Sol·licitud

Els interessats a unir-se a l'equip de Mercadona poden registrar-se com a sol·licitants de feina al portal de l'empresa , on trobaran i podran postular-se a les diverses ofertes disponibles.

El procés de sol·licitud és simple: es completa un formulari en línia, s'adjunta el currículum i es respon a un qüestionari. Un cop registrat, els candidats poden enviar les seves sol·licituds per a les ofertes que els interessin.

L'empresa s'hi comunicarà a través del portal d'ocupació, mantenint-los informats sobre l'estat del procés de selecció i, en cas d'avançar, coordinant una entrevista presencial.

Aquestes noves oportunitats laborals ofertes per Mercadona representen una opció atractiva per a aquells que busquen ocupació al sector de la distribució i el comerç minorista, amb la seguretat d'una empresa sòlida i reconeguda al mercat.