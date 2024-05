Llum verda al projecte de llei per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya

per Helena Celma

El Consell Executiu del Govern ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya, un nou marc jurídic que, un cop s'aprovi al Parlament, permetrà avançar en l'"eliminació eficient i segura" de l'amiant d'edificis i instal·lacions.

La llei que impulsa l'Executiu català té per objecte establir un marc jurídic que permeti una actuació comuna i transversal per part de totes les administracions públiques catalanes per eliminar la presència d'amiant i els efectes nocius sobre la salut, ha informat el Govern en un comunicat .

Entre les accions que preveu es troba la de facilitar la detecció i localització de tots els materials que contenen amiant i garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores que en gestionen la retirada i la ciutadania en general.

El nou marc legal també contempla disposicions relatives a lorganització del sistema sanitari, les polítiques públiques en matèria de vigilància de la salut, la formació dels sanitaris i la dotació dels recursos personals i tecnològics del sistema sanitari que asseguren latenció a les persones que pateixen problemes de salut derivats de l'exposició a l'amiant.

A Catalunya es calcula que hi ha prop de 4 milions de tones de fibrociment, la major part instal·lats entre els anys 60 i finals dels anys 80, per la qual cosa es considera que ja han aconseguit el final de la seva vida útil.

La Unió Europea recomana de cara al 2028 la seva retirada de tots els edificis públics i 2032 de la resta de construccions.

Amiant

L'amiant, també conegut com asbest, és un mineral fibrós natural utilitzat en nombroses indústries a causa de la seva resistència a la calor i als productes químics.

Tot i això, la seva manipulació i exposició poden tenir conseqüències greus per a la salut. Les fibres d'amiant inhalades poden acumular-se als pulmons, causant malalties respiratòries com l'asbestosi, una fibrosi pulmonar progressiva, i mesotelioma, un càncer agressiu de la membrana que recobreix els òrgans interns.

Aquestes malalties solen tenir un període de latència llarg i es manifesten dècades després de l'exposició.

Encara que l'ús de l'amiant s'ha reduït a molts països, encara hi ha el risc d'exposició a llocs on l'amiant es troba en productes vells o en edificis construïts abans de prohibir-los.

Per tant, la gestió adequada i l'eliminació segura de l'amiant són essencials per prevenir malalties relacionades amb l'exposició.