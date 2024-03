Llum verda a la verificació de l'edat per Internet per consumir porno a Espanya

per Helena Celma

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts 12 de març un grup de treball interministerial perquè, abans que s'acabi aquest any, la verificació de l'edat en l'accés a continguts pornogràfics a Internet sigui de compliment obligat per a les plataformes residents a Espanya.

Aquest nou grup s'uneix al constituït pel Ministeri de Joventut i Infància, que dirigeix Sira Rego, de Sumar, que té com a objectiu un Pacte d'Estat sobre menors i mòbils, i dirigit per Ana Caballero, portaveu de l'Associació Europea de Transició Digital.

El grup de treball aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministre està liderat pel Ministeri de Transformació Digital i de la Funció Pública i on hi ha també el Ministeri de la Joventut i la Infància i el Ministeri de l'Interior, així com l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la Comissió Nacional de la Competència i els Mercats i la Fàbrica Espanyola de Moneda i Timbre.

Així ho ha anunciat el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, durant la seva compareixença a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha destacat que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades és la que ha de garantir la privadesa dels usuaris; la Comissió Nacional de la Competència i els Mercats, que haurà de donar la certificació final de la tecnologia de verificació; i la Fàbrica Espanyola de Moneda i Timbre, que serà l'emissor de les credencials verificables.

La tecnologia que, segons preveu Escrivà, s'imposarà per verificar l'edat a Internet és la que es desenvolupa a nivell europeu, la Cartera Digital Europea, que regula el reglament d'identitat digital.

"Espanya està liderant totes les feines tècniques que acompanyen el desenvolupament d'aquesta regulació", ha assegurat.

Quan estigui disponible, la Cartera Digital Europea permetrà, segons ha assenyalat el ministre, que es pugui demostrar la identitat a Internet i que els ciutadans tinguin documents electrònics.

"Pensem que aquesta tecnologia pugui estar disponible aquest any a Espanya per verificar l'edat. Per anar més de pressa i ser pioners hem creat avui un grup de treball interministerial", ha dit.

El Govern ha creat aquest grup de treball davant de l'"extraordinària alarma social" pels efectes de la pornografia i els usos inadequats que afecten els menors quan operen a Internet.

En aquest context, Escrivà ha recordat que el president Pedro Sánchez "està liderant una estratègia nacional molt ambiciosa i molt extensa per a la protecció dels menors i el seu accés a continguts inapropiats a Internet".

"Un dels elements centrals en aquesta estratègia és que tinguem una tecnologia que ens permeti verificar l'edat en l'accés a aquests continguts", ha precisat el ministre, que ha defensat que aquesta tecnologia ha d'assegurar la privadesa i l'anonimat en declarar l'edat a Internet i que l'autenticitat "estigui realment garantida".

Escrivá creu que aquesta tecnologia pugui estar disponible durant aquest any a Espanya per verificar l'edat, que "és un element central en la protecció dels menors".

"Està previst que a nivell europeu aquestes tecnologies sigui de compliment obligat a partir de l'any 2026, però podem anar més de pressa", ha puntualitzat.