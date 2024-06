Lolita Flores serà “Poncia” al teatre Goya

Lola Flores va poder ser Poncia, un dels personatges de “La casa de Bernarda Alba”. Així ho va proposar Juan Carlos Plaza quan va rebre l'encàrrec de Miguel Narros de muntar el drama de García Lorca per al teatre Espanyol de Madrid. Però alguna raó -altres compromisos adquirits anteriorment o pel que fos- li ho va impedir i sempre es va quedar amb la pena de no haver pogut acceptar aquell encàrrec, tal com va recordar a l'entrevista que li van fer en certa ocasió per a “La Clave” aquell emblemàtic programa de TVE. Doncs bé, resulta que, amb el pas del temps, és el seu full Lolita qui interpreta aquest personatge, tot i que és cert que no en el text original del dramaturg granadí, sinó en la versió que ha escrit i dirigit Luis Luque.

Poncia arriba després d'un recorregut d'èxit per diferents punts d'Espanya, inclosos alguns a Catalunya, al teatre Goya de Barcelona. És un monòleg que, segons Lolita Flores, tracta de temes importants com el de la llibertat d'estimar, la crítica d'un sistema familiar anquilosat, la defensa de la bona educació dels homes, així com també la qüestió de les classes socials i dels límits i fronteres que les separen. “Aquesta “Poncia” no és la de Federico, perquè el text és de Luque, però entronca amb força en el personatge creat per aquell. És una Poncia que fa justícia perquè durant vuit anys no es pot tancar quatre joves entre els murs d'una casa en una situació que avui qualificaríem de maltractament psicològic i d'atac a la dignitat humana. Una situació que ens permet fins i tot recordar allò que ha passat a persones que hem pogut conèixer i que han viscut situacions anàlogues en silenci”.

I afegeix Lolita -que es defineix com a “disciplinada al teatre, però no al carrer”- que en aquest personatge lorquià recreat per Luque subjau una reivindicació de les dones que realitzen tasques casolanes, les empleades domèstiques, algunes de duradora fidelitat a les seves famílies, cosa que les converteix en ser les persones “que tenen la clau de tots els secrets”.