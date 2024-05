Lonely Planet publica la seva guia d'Albània

Hi va haver un temps en què deia de broma que els mapes ens enganyaven i incloïen dos països que en realitat no existien: Albània i Mongòlia exterior. Quan em preguntaven la raó de l'andanada responia molt seriosament que ja que no hi havia constància que mai ningú no hagués posat els peus a cap d'ells. L'acreditació de Samaranch, primer ambaixador espanyol a l'URSS, com a representant espanyol també al segon dels països esmentats va posar en dubte la meva afirmació. I la mort del dictador comunista descerebrat Enver Hoxha, que havia mantingut clausurat el seu país amb pany i forrellat durant quaranta anys, amb la subsegüent obertura de les seves fronteres, va acabar d'invalidar la meva astracanada. Avui Albània s'ha convertit en una destinació no només atractiva, sinó accessible, ben comunicada i interessant per una sèrie de raons: no només la bellesa de la seva naturalesa, la diversitat de les seves formes de vida i la tolerant convivència de tres cultures -musulmana, ortodoxa i catòlica-, sinó a més també pels seus encara molt moderats preus.

No obstant això, passa que ho desconeixem gairebé tot sobre aquest país i per això resulta molt aconsellable utilitzar una bona guia. N'hi ha amb segell editorial divers, però nosaltres hem manejat la de Lonely Planet que respon a l'esquema habitual de la sèrie. Inclou detallats recorreguts per les diverses zones. Així la capital, Tirana amb l'Albània central i la històrica localitat de Kruje, on Skanderbeg, l'heroi nacional, va tenir la seva fortalesa, el Nord, amb els Alps albanesos, Durres i la costa Adriàtica, Vlore amb la Costa Jònica -perquè és a aquesta zona del litoral albanès on es troben un i altre marc amb la Riviera Albanesa, i la zona del sud-est amb la ciutat de balneària de Brat i Girokastra, la ciutat natal del seu escriptor més universal Ismail Kadaré. Tot això va amanit amb detallada referència de monuments, jaciments arqueològics, parcs nacionals i llocs d'interès, informació sobre allotjaments i punts de restauració, mitjans de transport i, en fi, tota mena de notes històriques o sobre la societat albanesa i nombrosos consells de utilitat.

Amb tot això el viatger es podrà desenvolupar en aquest petit país on se sorprendrà de l'endimoniat trànsit de la seva capital, la curiosa barreja racial a cavall entre Europa i l'Orient Mitjà -l'empremta otomana és encara molt perceptible-, el contrast entre els estils arquitectònics tradicionals amb els de l'època comunista -en plena degradació-, els gratacels rutilants i els hotels de l'etapa actual i, en fi, la coexistència de botigues de grans marques amb basars i petits comerços tradicionals. El que hem dit: un país apassionant que encara no ha perdut gens ni mica de la seva autenticitat. Què duri.