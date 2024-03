Lucrecia es mulla i explica què votaria en un referèndum d'independència de Catalunya

La cantant Lucrecia, resident a Sitges des de fa anys, ha ofert una resposta franca sobre la seva postura en un hipotètic referèndum sobre la independència a Catalunya.

L'artista va expressar en una entrevista a La Razón la seva preocupació per l'impacte del "procés", assenyalant que aquest ha avivat divisions dins de les famílies catalanes. "Imagina't estar en un aeroport i escoltar una senyora dir que són cinc germanes i tres ja no es parlen perquè no coincideixen en la manera de pensar", va lamentar Lucrècia, advocant per la unitat familiar i nacional com un principi fonamental.

Pel que fa a la seva posició sobre la independència catalana, Lucrecia va ser clara: "No seria bo per a Catalunya separar-se d'Espanya perquè som a la Península Ibèrica, que és Espanya, i és la història". La cantant va posar èmfasi en la importància de trobar acords que beneficiïn totes les parts involucrades.

De manera decidida, Lucrecia va afirmar que, en cas d'un referèndum a Catalunya, votaria a favor de romandre a Espanya. "Si sóc així, he de ser conseqüent a tota hora", va declarar l'artista.

Així mateix, va destacar el seu arrelament creixent a Espanya al llarg del temps, malgrat els seus orígens cubans. La seva inclusió com a ambaixadora de la marca Espanya la fa sentir profundament espanyola, malgrat els primers moments d'enyorança per la seva terra natal.