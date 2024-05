Madrid registra cada dia un miler de sense sostre ('Casi. Una crónica del desamparo')

Qui no ha vist més d'una vegada algun indigent que dorm resguardat al voral d'entrada d'una botiga o sobre el banc de qualsevol plaça pública. Un espectacle que sovint ha deixat d'impressionar-nos i davant del qual passem de llarg sense advertir la greu situació humana de desemparament que reflecteix. Com diu el periodista Jorge Bustos “a una primera nit a la intempèrie sobreviu qualsevol; al cap d'un parell de setmanes ja s'han col·leccionat algunes vexacions inesborrables; si transcorre un mes, el carrer perfora la capa de dignitat que ens recobreix i aplana l'ànima; al cap d'un any la mutació és irreversible i aquesta persona no torna a ser mai la mateixa: la seva memòria no els ho permetrà”. Bustos ha investigat la realitat d'aquesta preocupant situació de desemparament a l'àmbit concret de la ciutat de Madrid i ha reflectit el resultat del seu treball en un impressionant llibre titulat “Casi. Una crónica del desamparo” (Llibres de l'Asteroide)

Segons l'esmentat periodista, a Madrid hi ha com a mitjana un miler de “sintecho” assistits diàriament, la situació dels quals és detectada per disset equips que els encaminen, en cas d'acceptar-ho voluntàriament els interessats, a la PUE o porta única d'entrada des d'on se'ls derivarà a la institució més adequada. La principal de totes elles, el Centre d'Assistència San isidro o CASI, fundat el 1943.

El perfil dels assistits revela que el 70% són homes i la resta dones, i amb una mitjana d'edat de 45 anys. “Venen cada cop més joves, més estrangers (més de 90 nacionalitats), amb més addiccions i amb més problemes de salut mental”. I recalca “físicament sans hi ha poquíssims, però mentalment sans no n'hi ha cap”. A més afegida i encara que sembli mentida, el 10% dels sense sostre posseeix estudis universitaris.

Bustos subratlla que el grial de l'assistencialisme és l'autonomia. Només la valora en la seva mesura humana qui la perd o qui veu com la perd un altre”. Afegeix que "la dona que es queda al carrer és víctima total quintaessenciada" i posa en relleu que "ningú que recordi que no té casa, ningú que no pugui oblidar els seus anys de carrer torna a parlar tant com parlava abans".

Explica el funcionament del CASI i ho amaneix amb nombroses situacions personals i anècdotes -conservant sempre l'anonimat dels seus protagonistes-, entre elles la que “cada final de mes la població del CASI es torna fluida i baixa considerablement; la raó és que els que la tenen cobren la pensió el dia 25 i corren a gastar-se-la”.

També ressenya l'activitat que desenvolupen altres centres especialitzats com el Juan Luis Vives, dedicat als processos d'inserció o preparació per al canvi, el San Blas per a l'acolliment de “menes”, la pensió d'Usera per a dones en situacions extremes o La Rosa , una antiga narcosala habilitada com a centre de xoc per oferir refugi als recent rescatats.

El treball de Bustos és aclaridor i preocupant perquè revela la gravetat d'una realitat la dimensió exacta de la qual desconeixem o volem eludir. Això no el porta a proposar solucions utòpiques com les dels que defensen un món sense fronteres. “És irresponsable -diu- militar en l'abolició de les fronteres i proclamar que cap ésser humà és il·legal, perquè sense control de fronteres cap Estat democràtic seria capaç d'integrar les assolellades migratòries que convocaria: la societat que ho assagués quedaria abocada al conflicte civil ”.