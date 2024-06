Manifestació a Barcelona contra l''abús de temporalitat' dels interins

Unes 300 persones s'han manifestat aquest dissabte davant del Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume a Barcelona, contra l'"abús de temporalitat" dels interins, segons xifres de l'Ajuntament de Barcelona.

Les entitats convocants han reclamat que "es compleixin les normatives" del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), després de la sentència d'aquest dijous, en què ordena que el personal interí que encadena diversos contractes temporals s'ha de convertir en indefinit per castigar i prevenir abusos a l'administració pública, davant la petició de tres empleades de la Generalitat la plaça de les quals va quedar ocupada per un funcionari de carrera.

Els manifestants han portat cartells amb missatges com "Prou d'abús de temporalitat. ¡Fixesa ja!", "Cap interina al carrer" o "Generalitat compleix, Europa t'ho exigeix".

Un cas amb molts precedents

El problema dels contractes temporals a l'administració pública no és exclusiu de Catalunya ni d'Espanya; és una qüestió que afecta molts països de la Unió Europea. A Espanya, l'ús prolongat i reiterat de contractes temporals al sector públic ha estat una pràctica comuna durant anys, utilitzada sovint com una solució ràpida i econòmica per cobrir necessitats laborals fluctuants i urgents. Tot i això, aquesta pràctica ha portat a situacions de precarietat laboral per a molts treballadors interins, que veuen com els seus contractes es renoven contínuament sense obtenir una estabilitat laboral.

La sentència del TJUE subratlla la necessitat de complir les normatives europees que busquen protegir els treballadors de l'abús de contractes temporals. Segons la Directiva 1999/70/CE sobre el treball de durada determinada, els estats membres han d'adoptar mesures per prevenir l'ús abusiu de contractes temporals. Aquesta directiva inclou clàusules que obliguen a convertir en indefinits aquells treballadors que hagin encadenat diversos contractes temporals, com ara una manera de protegir els seus drets laborals i garantir una estabilitat a l'ocupació.

Aquesta fallada del TJUE té implicacions importants no només per a Catalunya, sinó per a totes les administracions públiques a Espanya i altres països de la UE. A Espanya, comunitats autònomes com Madrid, Andalusia i València també s'enfronten a problemes similars amb el personal interí. La decisió del TJUE obliga totes les administracions a revisar les seves polítiques de contractació ia buscar solucions per regularitzar la situació de milers de treballadors que fa anys que estan en situació d'interinitat.

La conversió de contractes temporals en indefinits és una mesura que busca no sols castigar l'abús, sinó també prevenir-lo. Això implica que les administracions públiques hauran d'adoptar polítiques més estrictes i transparents en la gestió del personal, evitant l'ús excessiu de contractes temporals i promovent l'estabilitat laboral. L'aplicació d'aquesta sentència podria portar a un augment significatiu d'empleats indefinits a l'administració pública, cosa que, alhora, podria tenir un impacte en els pressupostos i la planificació de recursos humans de les diferents administracions.

A més, aquest cas ressalta la importància de la legislació europea en la protecció dels drets laborals i com les sentències del TJUE poden influir en les polítiques nacionals. Per als treballadors interins, aquesta sentència representa una victòria important, ja que reforça el dret a una estabilitat laboral ia condicions de treball justes. Per a les administracions públiques, suposa un desafiament i una oportunitat per millorar les pràctiques de contractació i garantir que es compleixin les normatives europees, promovent així una major justícia i equitat en l'ocupació pública.