Manifestacions de l'1 de maig: aquests són els horaris i recorreguts

per Redacció CatalunyaPress

Aquest 1 de maig, els carrers de les principals ciutats d'Espanya s'omplen de treballadors i treballadores que marxen a favor dels seus drets laborals al Dia Internacional del Treballador. Les manifestacions, convocades pels sindicats UGT i CCOO, es duen a terme sota el lema "Per la plena ocupació: reduir jornada, millorar salaris".

Des de primeres hores, milers de persones es congreguen en diferents punts de reunió per iniciar les marxes a ciutats com Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Bilbao, Pamplona, Múrcia, Toledo, Albacete, Valladolid, La Rioja, Vitòria, Sant Sebastià , Langreo, La Corunya, Mèrida, Las Palmas de Gran Canària, Santa Creu de Tenerife i Palma de Mallorca.

A Madrid, la manifestació començarà a les 12.00 hores des de Gran Via fins a la Plaça d´Espanya, mentre que a Barcelona, iniciarà a les 11.30 hores des de la Plaça Urquinaona fins a la Plaça d´Antoni Maura. Cada ciutat té el seu propi recorregut i horari de marxa, reflectint la diversitat i el compromís dels treballadors a diferents regions d'Espanya.

Entre les demandes d'aquest any hi ha la plena ocupació, les millores salarials, l'impuls a la política industrial, la cura dels serveis públics, les polítiques actives d'ocupació, la lluita contra la discriminació laboral i el dret a l'habitatge. Aquestes reivindicacions reflecteixen les preocupacions actuals dels treballadors i la necessitat de polítiques que promoguin condicions laborals justes i equitatives.

La presència massiva en aquestes manifestacions demostra la importància que els treballadors atorguen a la defensa dels seus drets i la necessitat de polítiques que assegurin un futur laboral digne per a tothom. La unitat i la solidaritat entre els diferents sectors laborals es fan evidents en aquestes marxes, on es busca generar consciència i pressionar per canvis significatius a nivell laboral i social.

A mesura que avancen les hores del matí, s'espera que aquestes manifestacions segueixin el curs amb la participació activa de milers de treballadors i ciutadans compromesos amb la causa laboral a Espanya.