Tots els municipis de Catalunya a excepció de la Nou de Berguedà i les Caldes d'Estrac (Barcelona) tenen cobertes de fibrociment, segons el cens elaborat per la Generalitat i presentat aquest dilluns per la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, i el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

En aquest enllaç pots accedir al mapa per conèixer quins edificis tenen amiant a Catalunya.

L'Executiu català ha detectat 122.460 cobertes d'aquest tipus, que sumen una superfície total de gairebé 40 quilòmetres quadrats -una xifra que Vilagrà ha titllat de "realment impressionant"- i un pes de 700.000 tones.

Per això, la vicepresidenta ha insistit que l'amiant és un "problema de país" amb presència al conjunt de Catalunya, que repercuteix en la salut laboral, i n'ha qualificat la gestió i retirada d'amiant de prioritat.

El cens comptabilitza el fibrociment visible a cobertes, i no inclou el que hi ha en baixants i estructures que no siguin cobertes, així com instal·lacions petites o aquelles recobertes per altres materials, com pintures o vegetació.

Per això, l'absència de cobertes de fibrociment a La Nou i Caldes d'Estrac no garanteix que no hi hagi amiant en aquests municipis: el secretari del Govern, Xavier Bernardí, ha advertit que el mapa presentat aquest dilluns és la primera versió del cens definitiu i que té un "marge d'error" que preveuen corregir.

Retirar tot l'amiant de Catalunya el 2032

Vilagrà ha confiat a haver retirat tot l'amiant de Catalunya el 2032, tal com estipula la normativa europea: “Tenim molta feina per endavant, però avancem a pas ferm.

En aquesta línia, Mascort ha sostingut que la Generalitat fa "un esforç com no s'havia fet mai en aquest país" en la matèria: ampliaran en 10 milions d'euros les línies d'ajudes per eliminar l'amiant, i que els recursos destinats a la qüestió arribin als 50 milions.

El Govern va dotar la primera convocatòria de 22 milions, que després va complementar amb 18 milions més per a propietaris individuals, comunitats de veïns i oficines, i també va destinar deu milions per a la compra i la instal·lació de plaques fotovoltaiques en substitució de les cobertes.

A la convocatòria del 2023, la indústria manufacturera va concentrar el 37,54% dels recursos; el comerç, el 17,34%; el sector primari, el 16,3%; l'activitat immobiliària, el 8,5%; la construcció, el 7,35%, i els serveis professionals, el 2,26%.

Preguntat per les actuacions de la Generalitat a partir d'ara, Bernardí ha subratllat que "la lluita ha de ser contra el fibrociment que conté amiant, no pas l'altre, i en particular el més deteriorat".

Per això, ha explicat que traslladaran els resultats de l'anàlisi a tots els municipis i avançaran conjuntament en les tasques d'inspecció i ha subratllat que la Generalitat facilitarà una "línia de finançament sostenible" per retirar-lo.

Distribució territorial de l'amiant

Pel que fa a la distribució territorial d'aquestes cobertes amb fibrociment, el 46,4% són a la província de Barcelona, el 23,9% a Lleida, el 15,4% a Girona i el 14,3% a Tarragona.

La directora de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Myriam Moysset Gil, ha destacat que on hi ha "més concentració" és a zones industrials, mentre que Vilagrà ha relacionat la major quantitat d'instal·lacions amb els nivells de renda més baixos.

El 71% de les tones de fibrociment es troben a municipis urbans (485.601) i el 29% a zones rurals (198.127): a Barcelona és on n'hi ha més quantitat, seguida de Terrassa, Sabadell (Barcelona), Lleida i Manresa (Barcelona) .

Bernardí ha explicat que la Generalitat preveu "deixar llest" l'avantprojecte de llei per a la gestió i eradicació de l'amiant al maig i ha defensat que el text compta amb l'aval d'agents socials i entitats, reunides a la Comissió per a l'eradicació de l'amiant, que aquest dilluns ha celebrat la onzena reunió de la legislatura.

Ha assegurat que és una iniciativa "pionera" al món, igual que el cens presentat, que ha dit que únicament és equiparable amb una eina elaborada a Taiwan.

Relació entre l'amiant i el càncer

L'amiant, un material fibrós utilitzat en la construcció durant dècades a causa de les seves propietats aïllants i de resistència a la calor, ha estat vinculat de manera alarmant amb diversos tipus de càncer, incloent-hi el mesotelioma, el càncer de pulmó i altres relacionats amb l'aparell respiratori . L'exposició perllongada a l'amiant, especialment en entorns laborals com la indústria naval, la construcció i la manufactura, pot augmentar significativament el risc de desenvolupar aquestes malalties mortals. Malgrat els esforços per regular-ne l'ús i promoure'n l'eliminació segura, l'amiant continua representant un greu perill per a la salut pública a molts països.