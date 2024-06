La mare de Gabriel Cruz revela la decisió de la productora sobre el documental

Patricia Ramírez, mares del nen Gabriel Cruz, assassinat per la que va ser nòvia del seu exmarit i pare del menor, Ana Julia Quezada, ha revelat que la productora de la docusèrie sobre el cas li ha manifestat la seva voluntat "d'aturar aquesta producció".

"Si surt, ens farà un mal públic, perquè segurament torni a estar a totes les tertúlies dels matins o de les tardes, als cafès de moltes persones, que sense voler entenen el nostre cas com a espectacle, que pensen que som actors , però això és la nostra vida”, ha afirmat Ramírez.

Ramírez ha afirmat que "cal aprendre, en mitjans i en xarxes socials, a consumir successos" de manera responsable.

"El consum de la violència no pot ser una violència. No pot ser morbositat i espectacle", ha dit, per després sol·licitar "una veritable implementació" de l'Estatut de la víctima i la seva modificació i adaptació" per a persones com ella, que se'ls empara amb justícia gratuïta, que "els fiscals, ja que són pocs casos, actuïn d'ofici i amb diligència, disminuint aquesta revictimització i aquesta victimització secundària", i que "ho dotin econòmicament".

Així ho ha donat a conèixer aquest dimarts Patricia Ramírez durant la seva compareixença davant de la Comissió d'Interior del Senat a petició pròpia, on ha explicat les suposades "irregularitats" que s'estarien donant dins la presó de Brieva (Àvila) amb la condemnada i "la intenció espúria de realitzar un documental o sèrie televisiva sobre el cas".

Patricia Ramírez ha explicat que, "gràcies a la mediació de la Guàrdia Civil" que li va proposar a la productora que li diguessin, va parlar amb la productora i la seva propietària li "va manifestar la voluntat de parar aquesta producció". De fet, la mare de Gabriel la va convidar a enviar-lo per escrit i ella s'"oblidava de tres anys de por".

En la compareixença, la mare del nen Gabriel ha demanat als senadors un pacte d'Estat, ja que és "un assumpte d'especial transcendència", perquè "pot afectar qualsevol" i "no té res a veure" amb la política o ho que "cada partit representi".

"Són drets humans que crec que cada ideologia els té en comú", ha defensat. Ramírez ha argumentat que el darrer pacte d'Estat va ser el del 2017 contra la violència de gènere, que ha permès que es "desenvolupin encara més les lleis" en aquesta matèria, així com "una cohesió social tremenda i que avui això permet que ningú pugui publicar determinats titulars, que ningú pugui tornar a victimitzar o culpabilitzar les víctimes de maltractament, que tinguin els serveis i les assistències que mereixen, encara que quedi molt camí per endavant”.

Un pacte d'estat per a totes les víctimes de violència

En concret, ha demanat que allò que es va pactar en matèria de violència de gènere "es traslladi a qualsevol víctima de violència" greu com agressions sexuals, pederàstia i violacions, "però no només per part d'homes"; un pacte contra la violència i la revictimització de les víctimes “en qualsevol de les seves manifestacions, física, verbal i mediàtica”.

"Jo em vull tornar a retirar a la intimitat, no tinc cap afany de sortir públicament més i només els demano que si em poden ajudar perquè així ho pugui fer i perquè el meu petit pugui estar orgullós de mi, perquè vegi que em cuido i començo a construir sense pedres al camí li ho agraeixo sobiranament", ha subratllat.