Una mare emocionada al sentir que el seu fill li diu 'mama'... però era el gos

¡Increïble però cert! T'has preguntat mai qui aprendrà a parlar primer, el teu nadó o la teva mascota peluda? Doncs bé, prepara't per sorprendre't amb aquesta història que et traurà més d'un somriure.

Alfonso Arús, el famós presentador de televisió, ens porta un vídeo que està donant de què parlar a les xarxes socials. En ell, una mare intenta amb totes les forces que el seu petit digui la seva primera paraula: "mama". Tot i això, sembla que el nadó no està gaire interessat a col·laborar en aquest moment crucial del seu desenvolupament. Però no et preocupis! Perquè algú més ha decidit prendre la iniciativa.

Mentre la mare insisteix amb tendresa, de cop i volta, una veu pronuncia clarament "mama". La sorpresa? No prové de la boca del nadó, sinó d'un membre inesperat de la família: el gos! Sí, heu llegit bé, el gos ha après a parlar abans que el nadó!

"El nen ni cas, ¡però el gos és tot un prodigi!", exclama Alfonso Arús amb el seu característic humor. I no n'hi ha per menys, quina habilitat la d'aquest can! Mentrestant, la mare, entre desconcertada i divertida, no pot evitar sentir una lleugera desil·lusió en adonar-se que no ha estat el seu fill qui ha pronunciat la paraula tan esperada.

Però aquí no s'acaba la història. Després de veure aquest sorprenent vídeo, t'has preguntat si a tu també et podria passar una cosa semblant amb les teves estimades mascotes? Alba Gutiérrez no va poder evitar plantejar-se aquesta pregunta, i qui la podria culpar! Fins i tot el presentador, amb el seu sentit de l'humor peculiar, no descarta la possibilitat que els gats d'Alba decideixin donar un espectacle similar en qualsevol moment.

Així que ja saps, si estàs esperant que el teu bebè digui les seves primeres paraules, no perdis de vista les teves mascotes! Qui sap, potser et sorprengui amb un talent lingüístic inesperat!

A continuació, podeu veure les imatges del divertit moment on el gos aprèn a pronunciar la paraula 'mama'. El súmmum de la tendresa animal fet realitat: