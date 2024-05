Els marges de la societat, eix de la programació del TNC la temporada que ve

per Pablo-Ignacio de Dalmases

Si fes el que s'espera d'un bon periodista hauria titulat aquesta notícia amb l'afirmació que s'inclou al llibre de la nova programació del TNC per a la temporada que ve i resa literalment: “Àngel Guimerà era homosexual”. La cita és literal, encara que no una primícia en sentit estricte, ja que la suposada condició sexual d'aquesta glòria de les lletres catalanes i del catalanisme polític, nascut a Santa Cruz de Tenerife, va ser el primer a pronunciar en català el discurs d'obertura de curs de l'Ateneu Barcelonès, ja va ser posada en qüestió fa algun temps per Xavier Albertí, anterior director d'aquest mateix teatre.

Tres seran els grans clàssics que es podran veure: a més de “L'aranya” de Guimerà, “Ana Karenina” de Lleó Tolstoi -amb dramatúrgia de Jordi Prat i Carme Portaceli, directora del TNC respectivament-, i “Hamlet” de William Shakespeare, a càrrec Sergi Belbel, els dos primers drames a la sala gran i el tercer a la de Pintura. Tot plegat conjuntament amb una llarga trentena d'obres que ocuparan els diferents espais del TNC i de les quals ha adonat detallada Portaceli qui, recordant unes paraules de Hanna Arendt, ha marcat com a eix temàtic de la nova temporada l'aposta pels marges de la societat humana i particularment pel paper de la dona.

La sala gran oferirà a més el musical “Ànima” amb 24 intervinents en escena, l'espectacle de ballet “Infinite”, el muntatge “Vudú (3318) Blixen” escrit, dirigit i amb escenografia i vestuari d'Angélica Liddell, “La tercera fuga” de Victoria Szpunberg sobre els exilis, un curiós espectacle mestís entre òpera, slam i house titulat Hannibal i un altre sobre la lluita de tres dones a The hours.

Seria excessivament prolix enumerar totes les produccions, de cadascuna de les quals Portaceli va oferir tota mena de detalls, citant els autors, directors i protagonistes que eren presents en aquest acte i que van participar a la foto col·lectiva, i va recordar que algunes d'elles procedien del Centre Dramàtic Nacional, amb què va dir que hi havia una excel·lent sintonia, o eren fruit de la col·laboració amb altres teatres i companyies estrangeres. No obstant això, cal destacar el cicle “El meu clàssic” dedicat a quatre autors en llengua catalana: Aurora Bertrana, Vicent André Estellés, Joana Raspall i Jacint Verdaguer.

La directora del TNC va manifestar també la seva satisfacció pel desenvolupament de la temporada actual que, tot i haver arribat al seu terme, ha aconseguit reunir més de 125.000 espectadors amb una ocupació del 83'3% i una mitjana d'edat de 48 anys. Els abonaments expedits van ser un total de 5701. Així mateix, va agrair amb càlides paraules el suport de la titular en funcions de Cultura, Natalia Garriga, que va estar present i va clausurar l'acte, per “la pluja de milions que ens ha donat”, notícia que serà interessant conèixer com serà valorada a l'àmbit dels teatres i companyies no oficials.