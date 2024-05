María León serà jutjada per colpejar un policia a Sevilla

La coneguda actriu María León haurà de comparèixer davant la justícia després de la denúncia presentada en contra per un presumpte delicte contra l'autoritat i lesions.

L'Audiència Provincial de Sevilla ha decidit portar el cas a judici després de desestimar el recurs presentat per la defensa de l'actriu per arxivar el procés.

Els fets que van desencadenar aquesta situació es remunten a la matinada de l'1 d'octubre del 2022, quan, segons la denúncia, María León hauria intentat escapar d'un vehicle policial abans de ser traslladada a dependències policials per identificar-lo, després d'un altercat a la via pública.

La interlocutòria de processament, que ha estat firmada per tres jutges, sosté que hi ha indicis suficients per considerar la possible comissió d'un delicte, per la qual cosa el procés judicial ha de seguir el seu curs.

L'advocada de l'actriu ha argumentat que els agents policials haurien exercit un "mal ús de la seva autoritat", adoptant una actitud "xulesca i violenta" envers la seva defensada.

El document judicial assenyala que, malgrat les versions alternatives presentades per les parts involucrades, cal celebrar un judici per aclarir els fets de manera completa i justa, permetent que el jutge valori les proves i els testimonis presentats per l'acusació i la defensa.

Els fets que van desencadenar la denúncia van passar quan una patrulla de la Policia Local va intervenir amb un home que circulava amb bicicleta portant una copa de vidre.

Durant el procés d'identificació, un grup de persones, entre les quals hi havia María León, hauria increpat els agents, mentre l'actriu suposadament gravava l'actuació policial.

La situació es va tornar tensa quan, després de ser requerida la seva documentació, María León es va negar a proporcionar-la, cosa que va portar a la seva detenció i posterior trasllat als jutjats de Sevilla per a un judici ràpid

Durant aquest procés, l'actriu es va acollir al dret constitucional a no declarar i va ser posada en llibertat amb càrrecs.

El judici, que determinarà la responsabilitat o innocència de María León en relació amb els càrrecs imputats, està previst per a una data propera, en la qual s'espera que s'aclareixin els fets.