Mario Picazo alerta sobre l'arribada del 'tobogan tèrmic: Què passarà?

per Redacció CatalunyaPress

Un tobogan sembla divertit, però aquest no ho és tant. En una recent emissió de 'Temps al temps', el reconegut meteoròleg Mario Picazo va desglossar el fenomen conegut com a tobogan tèrmic, mentre Catalunya enfrontava una alerta groga per tempestes i pluges intenses.

El tobogan tèrmic, una característica comuna de la primavera, ha estat en ple efecte a Espanya les últimes setmanes, segons va explicar Picazo. Aquest fenomen es manifesta a través de notables fluctuacions a les temperatures en un curt període de temps.

En un patró típic de tobogan, les temperatures poden començar la setmana a nivells més alts, al voltant dels 24 graus, només per caure bruscament a mitjans de setmana i després tornar a pujar cap al cap de setmana. Per exemple, a Sevilla, les temperatures poden vorejar els 30 graus en dies assolellats després d'una caiguda sobtada.

Picazo també va proporcionar una vista prèvia del clima per a la setmana del pont. S'espera que una nova borrasca porti amb si precipitacions, especialment en regions com Galícia, Castella i Lleó, Extremadura, i la part occidental d'Andalusia, amb aquestes precipitacions movent-se gradualment cap al centre peninsular a mesura que avança la setmana".

Protecció Civil alerta el pla d'emergència per possibles inundacions a Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) per la previsió de pluges per a aquest dilluns i dimarts a les províncies de Barcelona i Tarragona.

Segons ha informat en un comunicat a 'X' recollit per Europa Press, es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores a les comarques del Tarragonès, el Baix Penedès (Tarragona), el Garraf i el Baix Llobregat (Barcelona).

Per aquesta raó, la Generalitat ha demanat extremar la prudència en la mobilitat a les zones on plogui de forma intensa, així com allunyar-se de rieres i zones que puguin patir inundacions.

Catalunya es troba en alerta davant d'un important episodi de pluges que s'espera per als propers dies, cosa que podria significar un canvi significatiu en la situació de sequera que ha afectat la regió. Aquest episodi de pluges generals i en algunes zones intenses arriba en un moment crucial, ja que la regió ha enfrontat desafiaments significatius a causa de la manca de precipitacions.