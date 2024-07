Marlaska adverteix de l'arribada de temps foscos per al col·lectiu LGTBI

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertit que, després de la conquesta de drets per al col·lectiu LGTBI, actualment hi ha "uns vents preocupants" a Espanya ia Europa. "Els hem vist ja en els últims anys a Hongria, a Polònia, a Itàlia també, que hi és tot més silenciós. La presència del Vaticà en territori italià potser tingui alguna incidència sobre això i sembla que ara alguna cosa més que el Vaticà, l'extrema dreta", ha assenyalat aquest dijous Marlaska durant la jornada 'Educant a la Diversitat' celebrada al Congrés dels Diputats.

També ha mostrat la seva preocupació perquè a Espanya, un país "raonablement solidari, empàtic i divers", es pugui "retrocedir" pel "contagi del Partit Popular per l'extrema dreta". En aquest sentit, Marlaska ha dit que és "greu" que quan el PP governa sol, com a la Comunitat de Madrid, "reformen lleis que reconeixien drets del col·lectiu, les modifiquen".

"Ens patologitzen, ens tornem a una altra època difícil", ha sentenciat. "El que jo no vull és que vinguin vents que facin que nens, que nenes, que no puguin viure, que no hagin de viure en llibres, ni en pel·lícules, ni en sèries la seva realitat. Està molt bé que tinguin els llibres com a amics , que tinguin el cinema com una manera de créixer, però no com una necessitat perquè no puguin viure la seva vida, sinó que els llibres els ajudin a ser millors ia viure, però no com una necessitat”, ha reivindicat.

Per això, Marlaska ha incidit en la importància de "continuar lluitant, seguir avançant, no donar res per fet i que gent també més jove sigui també conscient i traslladi aquest missatge que cal seguir lluitant, seguir avançant".

"Estic convençut que hagués estat millor persona si la vida no ens hagués enfrontat a aquest tipus de coses. Sóc més forta i sóc bona persona, també ho he de dir, però sens dubte hauria estat molt millor persona si hagués tingut les possibilitats de viure la meva vida des del principi i per això vull que no hi hagi més nens, més nenes, que no puguin viure la seva vida com desitgen des del principi”, ha sentenciat el ministre.

Per la seva banda, el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Patxi López, ha lloat la figura de Grande-Marlaska per al col·lectiu LGTBI: "Fernando és un símbol i un referent per al col·lectiu LGTBI i jo crec que per al conjunt de la societat, perquè la societat en conjunt necessita referents que facin veure i ens facin comprendre que la nostra pluralitat i la nostra diversitat és una cosa que ens completa i que ens enriqueix”.

López ha reivindicat que "tots i cadascun dels avenços en drets i llibertats han vingut de la mà de governs socialistes" però ha alertat que "per primera vegada a la història recent hi ha un perill real de regressió".

"Fins ara la dreta s'opnia a l'avenç, però després ho assumia i ho gaudia com ningú. Tots hem vist Rajoy ballant al casament de Maroto, però ara no, ara la dreta de la mà de la ultradreta està recortand, està derogant , està pretenent invisibilitzar els drets del col·lectiu LGTBI", ha avisat. En aquest punt, el portaveu socialista ha carregat contra el PP pel cartell de l'Orgull a Madrid.

"Llancen les campanyes, hi ha talons, hi ha condons i hi ha copes a l'orgull LGTBI, sí, n'hi ha i ens divertim amb ells, però aquest és l'estereotip amb què pretenen ocultar que darrere de la imatge de cada taló hi ha una lesbiana discriminada a la seva feina per estimar una dona i hi ha una persona trans plorant perquè ningú el vol contractar per ser com és", ha conclòs.