Martin Urrutia (OT2023) fitxa per 'Los Javis': així és la nova sèrie que protagonitzarà

Després de la seva destacada participació a 'Operación Triunfo 2023', Martin Urrutia, el talentós artista basc, no ha perdut temps a fer realitat els seus somnis.

Tot just un mes després de la final del concurs, el sisè finalista ja ha llançat el seu primer senzill, 'Rompeolas', i ara s'embarca en el seu primer projecte com a actor.

Martin s'uneix a l'elenc de 'Mariliendre', la sèrie produïda per Suma Content ('La Messies') per a Atresplayer, un moviment que ha emocionat tant els seus seguidors com la indústria de l'entreteniment.

Martin ja va mostrar les seves ganes per treballar amb Los Javis (Javier Calvo i Javier Ambrossi) a l'Acadèmia, quan els creadors de 'Paquita Salas' la van visitar per parlar amb tots els concursants.

El jove de Guetxo els va demanar una audició i ells li van contestar que l'esperaven quan sortís. "Tu vols ser actor? Doncs aquí estem. Quan surtis d'aquí ens truques", li van dir.

El jove cantant també va revelar el seu interès a explorar el món de l'actuació en sèries, cinema i teatre, especialment després de tenir una experiència breu però significativa com a extra al proper llargmetratge d'Álex de l'Església.

Amb classes sota la direcció d'Abril Zamora i ara sumant-se a l'elenc de 'Mariliendre', Martin està llest per portar la seva carrera artística a noves alçades.

'Mariliendre', la nova aposta dels Javis

A 'Mariliendre', Martin Urrutia s'uneix a un elenc de personatges en aquesta sèrie musical creada per Javier Ferreiro ('Vestides de blau').

La trama segueix Meri Román, una figura icònica de la nit gai madrilenya que, després d'una dècada de fama i èxit, es troba en una etapa de decadència i reflexió.

Després de la mort del seu pare, la Meri busca retrobar-se amb ella mateixa, amb l'ajuda del seu antic seguici, mentre reviu els moments gloriosos de la seva joventut a través de la música que va marcar la seva vida.

Si bé Martin no estarà sota la direcció directa dels Javis a 'Mariliendre', la seva participació en aquesta sèrie promet ser una oportunitat emocionant per explorar la seva versatilitat com a artista, combinant la seva passió per la música amb el seu creixent talent com a actor.