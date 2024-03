Marxa enrere! El jutge Santiago Pedraz suspèn el bloqueig de Telegram

El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha acordat suspendre l'execució del bloqueig de l'aplicació de missatgeria instantània Telegram a què va accedir divendres passat 22 de març tot esperant un informe que ha sol·licitat a la Comissaria General d'Informació sobre la incidència que pugui tenir aquesta mesura.

En una providència, recollida per Europa Press , el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 insta el servei d'intel·ligència que li aportin dades sobre les característiques de la plataforma "així com la incidència que pugui tenir sobre els usuaris aquesta suspensió temporal".

Cal recordar que va ser divendres 22 passat quan el magistrat va acordar bloquejar Telegram arran d'una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus per presumpte ús no autoritzat de contingut audiovisual sotmès a drets d'autor.

Un dia després, el dissabte 23, el jutge va donar un termini de 3 hores a les operadores espanyoles perquè, des de la recepció de la comunicació, procedissin a la suspensió dels recursos associats a l'aplicació. Fonts jurídiques han explicat que, no obstant, el magistrat no va arribar a executar aquest requeriment, i que aquest queda a l'espera del requerit informe.

El jutge considerava la mesura del bloqueig com a necessària, idònia i proporcional per a la qual no existia alternativa que pogués aturar la reiteració dels fets denunciats, atès que les autoritats de les Illes Verges no han col·laborat amb la comissió rogatòria enviada per tal de que Telegram informés de determinades dades tècniques que permetrien identificar els titulars dels comptes utilitzats per a la infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Per què es va demanar el bloqueig?

La resolució, recollida per aquesta agència de notícies, explicava que per a la bona fi de la instrucció resultava necessària la pràctica les diligències contingudes a la comissió rogatòria remesa a Illes Verges sense que fins al moment es tinguessin notícia del compliment de l'esmentat instrument de cooperació, per això quedarien pendents nombroses diligències de recerca depenent de la informació que facilitarà l'execució de la Comissió Rogatòria Internacional esmentada.

L'incompliment reiterat de la petició adreçada a Illes Verges de 28 el juliol del 2023, assenyalava, impedeix la continuació de la instrucció de la causa. En aquesta comissió es va sol·licitar que Telegram informés sobre determinades dades tècniques que permetrien identificar els titulars dels comptes utilitzats per a la infracció dels drets de propietat intel·lectual de les entitats personades com a acusació particular.

Aquesta falta de col·laboració de les autoritats d'illes Verges, apuntava el jutge, a les quals només se'ls demanava una activitat de comunicació als responsables de la xarxa social va provocar que s'haguessin d'adoptar les mesures cautelars sol·licitades per les acusacions particulars.