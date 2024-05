Els materials de construcció que triomfaran en el futur més immediat

per Redacció CatalunyaPress

La manera com es construeixen els edificis i es fan les decoracions ha anat canviant al llarg dels anys... i seguirà passant. Canvis de tendències, arribada de nous materials innovadors, aposta per tecnologia. CatalunyaPress et presenta algunes de les avantguardes en construcció i arquitectura.

D'algunes d'elles potser heu sentit a parlar, però moltes altres seran noms que ocuparan pàgines i espai als catàlegs en un futur gens llunyà,

Ciment transparent : aquest invent, que ha revolucionat les construccions a tot món, es coneix com a 'I.light' i té com a funcionalitat que el ciment permeti que la llum ingressi a l'interior de l'edificació perquè les parets es vegin com si fossin finestrals grans, aconseguint una il·lusió òptica des de l'exterior.

Pantalles LED : molt més conegudes, però es faran servir fins i tot en suports no tan coneguts. Són conegudes per fer servir díodes emissors de llum i tenir una qualitat d'imatge que acaba sent significativament millor que qualsevol altre suport.

Paper DuPont : format per fibres de polietilè d'alta densitat, és 100% reciclable, igual que passa amb les ampolles de plàstic. En el seu procés es subjecten mitjançant un procés per obtenir una tela no teixida.

Vidre de Jade : es diu que les seves propietats ajuden que el cos humà es relaxi i ajuda a promoure un estat de pau. El seu inconfusible color verd és, a més, estèticament molt atractiu.

Pedra tova FRP : usada per al reforç de façanes de formigó. Es tracta d'un material que mostra una resistència excel·lent a la corrosió... però que també té bona resistència a elements com l'aire i l'aigua, entre molts d'altres.

Mur cortina matricial : un sistema de façana externa composta per elements lineals units entre si que estan ancorats a l'estructura principal de l'immoble. A més de la seva aportació estètica, aporten grans beneficis per a la solidesa de la seva estructura, aïllament tèrmic i acústic.

Escuma d'alumini : combinen algunes virtuts dels metalls, amb els avantatges estructurals de les escumes. La seva particular estructura lleugera i les bones propietats físiques, química i mecàniques les fan aptes per a una àmplia gamma d'aplicacions industrials.