El matrimoni homosexual legal a Espanya fa 19 anys

per Gabriel Izcovich

Avui, 30 de juny del 2024, es commemoren 19 anys des que el Congrés dels Diputats d'Espanya va aprovar definitivament la llei que autoritza el matrimoni civil entre persones del mateix sexe. Aquesta fita va marcar un punt d'inflexió a la legislació espanyola i va reflectir un canvi significatiu en la societat cap a la igualtat i el reconeixement de drets per a tots els ciutadans, independentment de la seva orientació sexual.

El procés que va portar a laprovació de la llei de matrimoni civil igualitari va ser llarg i no exempt de controvèrsia. Iniciatives anteriors per reconèixer drets civils a les parelles del mateix sexe havien trobat resistència a sectors conservadors i religiosos. Tot i això, a mesura que avançava el nou mil·lenni, la pressió social i les demandes per igualtat de drets van guanyar força.

El govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, elegit el 2004, va incloure al seu programa electoral la promesa de legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. Després d'un intens debat al Congrés ia la societat espanyola, la llei va ser aprovada per primera vegada el 30 de juny del 2005. La normativa va enfrontar llavors un recurs d'inconstitucionalitat, però finalment va ser ratificada pel Tribunal Constitucional el 2006, assegurant-ne l'aplicació a tot el territori espanyol.

L'aprovació de la llei del matrimoni igualitari va generar divisions significatives entre els partits polítics espanyols. Mentre que el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i altres partits progressistes van recolzar fermament la mesura com un avenç cap a la igualtat i la no discriminació, sectors conservadors, incloent el Partit Popular (PP), van expressar reserves basades en arguments morals i tradicionals.

El debat al Congrés va reflectir aquestes postures enfrontades, amb discursos apassionats tant a favor com en contra. Tot i això, la victòria legislativa per al matrimoni igualitari es va consolidar amb una majoria suficient per a la seva aprovació final, marcant un precedent legal i social important a Espanya i en el context europeu.

L'acceptació pública del matrimoni civil entre persones del mateix sexe ha evolucionat notablement des de la legalització. Inicialment, enquestes mostraven una divisió marcada a l'opinió pública, amb una considerable resistència en sectors més conservadors i religiosos. Amb el pas del temps, però, estudis han revelat un suport social creixent a la igualtat matrimonial.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), des de la legalització el 2005 fins avui, més de 53.000 parelles del mateix sexe han contret matrimoni a Espanya. Aquestes xifres no només reflecteixen un augment en l'acceptació i normalització del matrimoni igualitari, sinó també l'impacte positiu en la cohesió social i la promoció dels drets humans.