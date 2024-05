Mauricio Wiesenthal novel·la la seva pròpia vida a 'Las reinas del mar'

L'Eixample barceloní amaga als seus centres d'illa jardins interiors que han estat desconeguts fins que per alguna raó van ser oberts al gaudi públic, com és el cas d'alguns establiments hotelers. Justament en un dels seus jardins i sota el càlid sol d'un matí primaveral em trobo amb Mauricio Wiesenthal el que m'uneixen tres coincidències: ser tots dos barcelonins, pertànyer si no a la mateixa cinquena, a dues properes –ell la de la caiguda de Stalingrad i servidor de la capitulació de Berlín- i el fet d'haver estat viatgers impenitents. Tot i que també ens separen algunes diferències: Maurici és un il·lustre escriptor i professor universitari que ha navegat per tots els mars del món i un servidor un modest proletari de la periodisme que ha incursionat per on ha pogut.

La nostra trobada respon a l'aparició del seu darrer llibre, “La reinas del mar. Memòries d'una vida aventurera” (Acantilado) que, malgrat el que diu el subtítol i tal com ens aclareix el mateix interessat, “no és la història de la meva vida, sinó unes memòries novel·lades, encara que, això sí, hi estan inspirades. Un text en què evoco les meves singladures en els diversos transatlàntics que he navegat i la gent amb qui he conviscut, encara que he evitat que es convertís en una enciclopèdia del mar”. Mauricio creu que la memòria vital va unida “a la sensualitat, perquè on no hi ha sensualitat es produeix l'oblit”. D'altra banda, subratlla que tenim una memòria selectiva i pietosa que eludeix, vetlla o oblida els moments més durs i cruels del nostre passat. "Tots tendim a esborrar la boira, mentre que els moments de plaer se solen evocar fins a l'infinit".

Confessa el seu amor pel mar perquè “a les seves aigües s'esborren totes les fronteres i no existeixen ni les banderes, ni les duanes, ni els carrabiners; passes d'un paral·lel a un altre i d'un meridià al següent inadvertidament, sense adonar-te'n, vius un temps marcat només per la brúixola i el sol perquè els vaixells són explicació, descobriment, curiositat, música…” I afegeix: “no he vist mai un teló d'acer al mar”.

La memòria del nostre interlocutor és un bagul ple de records i anècdotes. Evoca certa travessia que va fer al vaixell soviètic l'Aleksandr Pushkin, que va partir de Sant Petersburg amb destinació a Hamburg. “Anava embarcat per escriure la guia oficial dels Jocs Olímpics de Moscou que per cert van boicotejar alguns països com a represàlia per la invasió russa de l'Afganistan. I en el transcurs de la dita travessia vaig tenir ocasió de viure moments memorables. Vaig estar a casa de Tolstoi o vaig tenir entre les meves mans el llibre de l'Evangeli en què Dostoievski amagava bitllets de deu rubles amb què subornava els seus carcellers perquè tanquessin més misericordiosament els grillons”. I conserva a la memòria molts companys de viatge, per exemple, David Niven. “Com que he estat creuerista reiterat, he conegut molts capitans de vaixell que, en veure'm de nou al seu paquebot i reconèixer-me, em convidaven a compartir la seva taula, cosa que em donava l'oportunitat de coincidir amb els passatgers més il·lustres que pogués haver a bord.

També va tenir l'oportunitat de viure aventures inimaginables, tal com ressalta al seu llibre: “En asseure'm a taula i desplegar el tovalló -lligat amb un llaç de seda grisa que sostenia una pàl·lida rosa groga- havia trobat a l'interior un missatge de Sarah , Estic convençut d'ella feia aquestes coses per posar-me en un compromís. Vaig guardar a la boixeta de la meva jaqueta la comprometedora targeta amb la corona de les quatre perles a la capçalera. Però, en una ràpida ullada, vaig poder llegir-la: «A mitjanit a Hores de Ocio»”. La conseqüència és que "La gelosia formen part dels homes i dones que treballen al mar, perquè les seves parelles són sempre resisteixen la prova de mantenir una relació d'amor a la distància".

En el fons, què és la vida sinó una llarga navegació? En què hi ha temps de bonança i altres de tempesta, singladures plàcides i naufragis, paisatges diferents, perquè no són el mateix els de les aigües de l'Atlàntic, que les del Pacífic o de l'Índic, travessar l'estret de Magallanes o creuar el cap de Bona Esperança, vogar pel mar del Nord o l'Antàrtida; ni, per descomptat, els homes i les dones amb què comparteixes cada navegació són els idèntics. El mar és com la vida: un camí obert, que Wiesenthal descriu amb prosa elegant, culta i entretinguda mentre va desgranant la seva vida i entrellaçant-la amb una imaginació desbordant.