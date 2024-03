Els Medinaceli, la dinastia nobiliària espanyola de més llinatge

Ningú millor que una periodista com María Eugenia Yagüe per penetrar en l'anfractuositats de la família nobiliària més distingida d'Espanya, la Casa de Medinaceli, els membres de la qual baixen directament dels reis de Castella i han acumulat fins a 42 títols de noblesa, superant fins i tot la casa d´Alba. Tot això configura un entramat familiar complex, ple de llums i ombres, que la periodista explica detalladament a “Los Medinaceli. Noblesa i escàndols” (Esfera dels Llibres), un llibre a cavall entre la crònica social i el relat històric.

Com que no és qüestió de remuntar-se segles enrere a l'esdevenir d'una família que forma part de la mateixa història d'Espanya, Yagüe parteix el seu relat de Luis Fernández de Córdoba i Salabert (1880-1956), dissetè titular d'aquesta mercè atorgada pels Reis Catòlics el 1479. La qüestió és que l'esmentat duc, que va ser el terratinent més gran d'Espanya, va casar dues vegades. La periodista relata en primer lloc i per obrir boca les seves segones núpcies, que no van mancar de morbositat perquè es van formalitzar amb una cordovesa anomenada Concha Rey que va arribar a l'altar suposadament vídua i amb dos fills naturals anteriors i a la qual Yagüe qualifica d'“individua de "'armas tomar' i pèssima reputació”. Afegeix que "gran part de l'aristocràcia va donar de banda, però no així la senyora Carmen Polo de Franco, que es va convertir en una de les seves grans amigues i aliades". D'aquest enllaç va néixer una filla, la tercera de don Luis, Casilda -sobre els orígens dels quals hi va haver no obstant rumors- que va tenir de plegar amb els seus germans per l'herència del pare comú i que al seu torn va casar dues vegades, la segona, amb el conegut Antonio Guerrero Burgos a qui va donar una descendent anomenada Casilda Gishla.

Però la branca principal va ser la primogènita, formada per les dues filles hagudes pel duc amb la seva primera esposa Ana María Fernández de Henestrosa, filla dels ducs de Camarasa: Victoria Eugenia, coneguda com Mimí, i María Paz, que “van ser educades per a casar-se amb els fills d'Alfons XIII”, cosa que no va passar. Tot i això, Mimí va ser, en opinió de Yagüe, “l'aristòcrata espanyola més important del segle XX”, culta, elegant i enginyosa, que va casar amb Rafael Medina i “va aconseguir gaudir d'una vida afectiva pròpia amb la discreció habitual d'una gran senyora” (se li va atribuir un flirteig amb cert innominat capità general) Va promoure la celebració de grans festes a la Casa de Pilats de Sevilla, que va llogar per a diverses produccions cinematogràfiques i va tenir amistat amb nombrosos personatges famosos de Garce Kelly i Jackie Kennedy -que quan van coincidir a casa seva no es van creuar paraula- a Tom Cruise, Alec Guinness o Jane Fonda i va arribar als 96 anys, una longevitat que li va permetre sobreviure tres dels seus quatre fills.

De tot ells les seves preferències es van decantar per l'últim, Ignasi, conegut com a Bebè, fet que va suscitar nombrosos recels i a les poques discussions i plets amb els seus germans, tant per la distribució de l'herència familiar, com dels títols nobiliaris, però el cert és que el principal de tots ells, el ducat de Medinaceli, va anar a parar sense discussió a Ana, la primogènita, aplicació estricta de la nova llei d'igualtat entre gèneres aprovada fa uns quants anys a Espanya.

Yagüe dedica completa referència a un altre fill de Mimí, Rafael, que “es va veure embolicat en la seva maduresa en una sèrie d'escàndols… (i amb què) la premsa i l'opinió pública es van acarnissar injustificadament amb la seva vertiginosa caiguda en desgràcia”. Condemnat a 9 anys de presó, la periodista, que el va visitar a la presó, intenta justificar la seva conducta com a conseqüència d'una existència personal plena de desamors, el primer el de la seva pròpia mare i després el de la seva dona, la famosa Naty Abascal, capaç de coquetejar amb el president del Madrid, Ramón Mendoza en un creuer a qui assistia el seu marit. Dels dos descendents que van tenir Rafael va ser "el fill guapo de Naty Abascal" i Luis "el solter d'or" que s'ha vist implicat en una presumpta estafa a causa de la venda de mascaretes del COVID per a l'Ajuntament de Madrid, cosa que el va portar, com al seu pare, davant del jutge.

Els Medinaceli són, a la vista de tot el que explica Yagüe, una família sobrada de blasons però que, juntament amb les glòries, ha patit no escassos infortunis.