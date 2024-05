El menyspreu del Papa als homosexuals: ''Ja hi ha massa mariconeig''

per Redacció CatalunyaPress

El Papa ha demanat als bisbes italians que impedeixin entrar als seminaris a persones homosexuals i ha dit en to col·loquial que hi ha "massa ambient maricon en certs seminaris", segons una informació del diari italià La Repubblica que cita fonts episcopals.

Segons fonts episcopals citades per 'Il Corriere della Sera', la frase del Papa ha estat rebuda amb algunes "rialles incrèdules" ja que "era evident que el Papa no era conscient de com resulta d'ofensiva aquesta paraula en italià". En italià la paraula usada pel Papa va ser "frociaggine" que es tradueix en espanyol com a "maricon".

En una reunió a porta tancada i sense periodistes, Francisco hauria dit: "Crec que hi ha massa ambient marica a certs seminaris". En qualsevol cas, el Papa hauria demanat als prelats que els "acompanyin" amb "respecte i delicadesa" als candidats rebutjats, després de constatar que al seu parer és millor que els homosexuals no entrin al seminari, però que si entrar en si és millor que no es converteixin en capellans.

Les paraules del Papa coincideixen amb allò que estableix la "Instrucció" preparada pel Vaticà el 2005 i confirmada per ell mateix el 2016. "L'Església no pot admetre al seminari ia les ordres sagrades als qui practiquen l'homosexualitat, presenten tendències homosexuals profundament arrelades o sostenen la així anomenada cultura gai", es pot llegir al text.

La reunió de Francesc amb els bisbes italians ha tingut lloc dies abans de l'assemblea general que cada any celebra la Conferència Episcopal Italiana, com ell com a bisbe de Roma.

2013, l'any en què es va pronunciar per primera vegada sobre l'homosexualitat

El 2013, recentment nomenat Pontífex, el Papa Francesc es va pronunciar per primera vegada sobre l'homosexualitat durant un vol. En aquesta ocasió, va mostrar el respecte a la comunitat LGBTQ+, marcant un punt d'inflexió en l'actitud de l'Església Catòlica cap a aquest col·lectiu.

Deu anys després, la polèmica va ressorgir quan el Papa Francesc va permetre la benedicció de parelles del mateix sexe. Tot i deixar clar que aquestes unions no serien equiparables al matrimoni, el gest va ser vist com un avenç significatiu i va provocar debats tant dins com fora de l'Església.

Al llarg del papat, Francesc ha mantingut diferents posicionaments sobre l'homosexualitat, encara que sense canviar significativament la doctrina tradicional de l'Església. La seva postura ha estat interpretada com un equilibri entre el respecte a les persones homosexuals i l'adhesió als ensenyaments catòlics.