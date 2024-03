Mercadona revoluciona el mercat amb patates fregides més saludables

La cadena de supermercats Mercadona, reconeguda pel seu ampli assortiment de productes de marca blanca amb excel·lent relació qualitat-preu, ha fet un pas endavant en el camp de la innovació a la indústria alimentària.

Recentment, ha llançat al mercat una versió millorada d'un dels aperitius més populars a Espanya ia tot el món: les creïlles fregides de bossa.

El més destacable d'aquesta nova proposta és el seu enfocament cap a la salut, una mica poc comú a l'univers de les patates fregides.

Aquestes noves patates, presentades sota la marca pròpia de Mercadona, destaquen per ser 0% sal afegida i elaborades amb oli d'oliva, fet que les converteix en una opció molt més saludable que les homòlogues convencionals.

Amb una composició simple, composta únicament per patates seleccionades i oli d'oliva, aquestes patates fregides es perfilen com una opció atractiva per als consumidors preocupats pel benestar i l'alimentació.

A més, no tenen greixos trans, coneguts per ser perjudicials per a la salut, cosa que els situa com una alternativa destacada al mercat de snacks saludables.

El preu també és atractiu per als consumidors, ja que per tan sols 1,60 euros es pot adquirir un envàs de 130 grams. Això, sumat a la seva qualitat i al seu perfil nutricional favorable, converteix aquestes patates fregides en una opció competitiva i accessible per a aquells que volen gaudir d'un snack saborós sense descuidar la salut.

Cada ració de 30 grams d'aquestes patates fregides aporta 154 calories, 10 grams de greixos, 1,2 grams de proteïnes i 14 grams de carbohidrats, fet que les converteix en una opció equilibrada i satisfactòria per a qualsevol moment del dia. Sens dubte, Mercadona ha aconseguit innovar en un mercat on la salut i el sabor es troben en perfecte equilibri.