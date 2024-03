Meryl Streep revela quin ha estat el personatge que menys li ha agradat interpretar

per Helena Celma

Meryl Streep, reconeguda com una de les actrius més respectades de Hollywood, va parlar obertament en una entrevista sobre la seva trajectòria professional i va revelar quin va ser el paper que li va costar més fer.

Amb 21 nominacions als Premis Oscar i tres estatuetes en el seu haver, Streep ha forjat una carrera llegendària interpretant una àmplia gamma de personatges, des dels emblemàtics papers a "La decisió de Sophie" i "La dama de ferro" fins a la seva aclamada actuació a "Kramer contra Kramer".

Tot i això, el seu paper a 'El diablo viste de Prada' com la despietada directora de moda, Miranda Priestly, va representar un desafiament únic per a l'actriu.

Basada en la novel·la de Lauren Weisberger, la pel·lícula dirigida per David Frankel segueix la història d'Andy Sachs, interpretada per Anne Hathaway, que s'endinsa al món de la moda com a assistent de Priestly.

Per submergir-se completament al paper, Streep va decidir adoptar el mètode Stanislavski, mantenint l'actitud del seu personatge en tot moment durant el rodatge.

En una entrevista amb Entertainment Weekly, Streep va admetre que el paper va ser "horrible" i que se sentia "miserable" fora del set. Tot i la incomoditat, la seva interpretació va ser elogiada per la crítica i li va valer una nominació a l'Oscar.

Emily Blunt, la seva companya de repartiment a la pel·lícula, va compartir la seva experiència durant el rodatge, recordant les converses amb Streep sobre el desafiament d'interpretar un personatge tan desproveït de simpatia i empatia.

Tot i els desafiaments enfrontats, Streep va demostrar una vegada més el seu excepcional talent i la seva capacitat per submergir-se en rols complexos i exigents, consolidant el seu lloc com una de les actrius més destacades de la seva generació.