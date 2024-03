Més de 6.000 presos continuen confinats a les seves cel·les en set presons catalanes

per Helena Celma

Set presons de Catalunya no han obert les cel·les dels presos aquest dilluns (amb uns 6.000 afectats en total) a causa de les protestes dels funcionaris del sector, que mantenen mobilitzacions des de dijous de la setmana passada arran de l'homicidi d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric (Tarragona) a mans d'un pres que després es va suïcidar.

Les presons que no han obert cel·les aquest dilluns al matí són Mas d'Enric, Ponent (Lleida), Puig de les Basses (Girona), Lledoners i Wad-Ras (Barcelona), i per ara tampoc no han obert i "probablement" durant el dia tampoc ho faran Brians 1 i 2 (Barcelona), informen fonts de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria.

En aquestes dues darreres presons hi ha 1.200 i 1.600 interns afectats i, per altra banda, la presó de Quatre Camins (Barcelona) ha obert cel·les "sense activitat" ia la presó de Joves (Barcelona) s'han obert les cel·les i els presos poden fer vida al mòdul, amb limitacions respecte al que és habitual.

Aquest dilluns al matí, des d'aproximadament les 6.30 hores, els funcionaris han tallat els accessos a cinc presons: Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, Ponent i Mas d'Enric.

La Generalitat va convocar els representants sindicals a una reunió aquest dilluns a les 9 hores però cap hi han assistit, com ja van fer en ser convocats la setmana passada.