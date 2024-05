Les mesures del ministeri d'Óscar Puente per evitar més sabotatges i robatoris de cable

Els episodis de robatori de cable de coure han afectat, i molt, la normal circulació dels trens a Catalunya. Més enllà dels intercanvis de culpabilitat, la realitat és que les veus que reclamen solucions són les que s'alcen amb més seny.

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat que serà necessària una inversió de 15 milions d'euros per reposar tot allò malmès, i que el servei de Rodalies trigarà uns 2 mesos a recuperar la normalitat.

Però... què es pot fer per evitar aquests episodis de saboteig i robatori? Segons publica aquest dimecres El Confidencial Digital , Adif, l'administrador de la infraestructura ferroviària, ha iniciat el disseny d'un pla antisabotatges per als trens de Rodalies a Catalunya, seguint una ordre directa del Ministeri de Transports.

Cal destacar que, en uns mesos, la gestió de Rodalies passarà a les mans de la Generalitat. Hi hagi qui hi hagi al Palau, Adif planeja executar un projecte de rehabilitació del cablejat i de protecció contra robatoris a la xarxa de Rodalies.

Altres mesures que s'implementaran inclouen la instal·lació de circuits tancats de televisió, detectors antiintrusió i un augment de les patrulles de seguretat pròpies. A més, s'estan dissenyant actuacions que actualment es troben en fase de proves.

En el cas específic de Catalunya, al Ministeri de Foment hi ha “cert recel” respecte a la vigilància de la xarxa ferroviària que realitza la policia autonòmica, els Mossos d'Esquadra. De fet, el mateix Puente també va tenir paraules crítiques contra la feina dels Mossos.

Cobreix fora, alumini a dins?

Pont ha comentat extensament sobre les causes, suggerint que és molt estrany que algú s'esforci tant per robar només 40 metres de cable, amb un valor al mercat negre de no més de 500 euros.

Segons fonts consultades per aquest mitjà digital, la substitució del coure per cable d'alumini serà una altra mesura que l'empresa pública emprendrà per evitar aquest tipus d'atacs a la xarxa de Rodalies, com ja es va fer prèviament a les vies de l'AVE. Aquest material és menys atractiu per al robatori per part de les màfies.

Experts en infraestructures expliquen que el cable de coure té, en comparació de l'alumini, millor conductivitat i punts de connexió més segurs.

Tot i això, aquest desavantatge se soluciona ara utilitzant cables d'alumini més gruixuts i, per tant, més resistents al pas del corrent elèctric. Abans de la introducció d'aquests nous aliatges, l'exposició als elements provocava que el metall s'oxidés, creant problemes als punts de connexió.