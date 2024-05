''Michael’s Legacy'', un brillant homenatge al famós cantant pop

Al món de l'espectacle hi ha una professió antiga que és la dels “imitadors d'estrelles”. En temps passats es feia servir aquest terme per caracteritzar el que avui coneixem amb el nom de transformistes, que poden ser i no imitadors d'artistes famosos. Però ni tots aquells ho són, ni tots els imitadors d'estrelles tampoc són transformistes. Avui hi ha molts artistes que dobleguen personatges prestigiosos i admirats del món de l'espectacle i ho fan amb un mestratge sorprenent al punt que, si els artistes originaris l'haguessin volgut o necessitat, haurien pogut suplantar-los sense que el públic ho advertís. I qui sap si això no ha passat en més d‟un cas.

Valgui aquest proemi per informar-los de la presentació al teatre Poliorama de Barcelona d'un extraordinari musical titulat “Michael's Legacy” destinat, com cal suposar a recordar i homenatjar el que va ser qualificat amb tota raó com el rei del pop a càrrec de Jackson Dance Company . Va ser estrenat en ocasió de quinzè aniversari de la seva mort i, segons el Club de Fans de Michael Jackson a Espanya, és “el millor espectacle musical en directe sobre El Rei del Pop actualment”.

L'elenc del musical està format per sis ballarins i cantants, quatre músics (dues guitarres, percussió i piano) i com a gran figura el valencià Ximo Jackson, també conegut com a Ximo MJ, que no només és un fan incondicional del ja desaparegut Rei del Pop des d'una edat molt primerenca, sinó demostrat ser un artista extraordinari que assumeix amb tota plenitud els gestos, la mímica, el ritme i la veu del gran ídol nord-americà.

En conjunt, el “Michael's Legacy” és un xou molt complet en què l'actuació dels artistes amb veu i músiques en directe es complementa amb un oportú i ben articulat audiovisual i nombrosos efectes luminotècnics i escenogràfics, així com un ric i variat vestuari. Tot plegat configura un espectacle digne i que farà les delícies de tots aquells que siguin uns admiradors acèrrims de Michael Jackson, però capaç d'entretenir qualsevol tipus de públic.