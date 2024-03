Milers de policies marxen a Madrid per exigir una jubilació 'digna'

Diversos milers de persones s'han manifestat aquest dissabte al centre de Madrid per exigir millores laborals per a policies i guàrdies civils, que es reconegui la seva tasca com a professió de risc, se'n millorin les condicions de jubilació i s'aconsegueixi la plena equiparació amb les policies autonòmiques i locals.

La Delegació del Govern ha xifrat els assistents a unes 12.000 persones, xifra que les organitzacions convocants ha elevat fins a les 40.000. La marxa ha transcorregut entre la Plaça d'Espanya i el Congrés dels Diputats i s'han sentit consignes contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanant-ne la dimissió.

A la protesta, organitzada per la Plataforma per la Jubilació Digna, que agrupa una dotzena de sindicats i associacions dels dos cossos, s'hi ha sumat el portaveu de Vox al regidor a l'Ajuntament de Madrid i diputat nacional, Javier Ortega Smith, i també havien anunciat la seva presència representants del PP.

La plataforma va sorgir el gener del 2023 i aglutina una dotzena d'organitzacions de la Policia i la Guàrdia Civil. Recull l'estela de l'Acord d'Equiparació Salarial del 2018, ja que una de les seves reivindicacions és activar la clàusula vuitena per aprovar una llei que impedeixi futures divergències salarials entre cossos policials.

La plataforma està integrada per SUP i AUGC, així com per les organitzacions representatives entre els comandaments de Policia i Guàrdia Civil, com és el cas de l'SPP o de la Unió d'Oficials, entre d'altres. Jupol i Jucil també han donat suport a la protesta, encara que no formen part de la plataforma.

El portaveu de la Confederació Espanyola de Policia, Raúl Domingo, ha recalcat que és fonamental que la feina dels agents sigui considerada com a "professió de risc" perquè així podran avançar cinc anys la seva jubilació sense minvament econòmic, com ja poden fer, segons ha dit, els membres de la policies autonòmiques i locals i altres col·lectius com els bombers.

Policies i la Llei d'Amnistia

Des de Jupol, el seu portaveu nacional Ibón Domínguez, ha denunciat que no es "fien" de la promesa de Marlaska que atendrà les seves reivindicacions. "Al gener ja ens va enganyar quan ens va dir que la Llei d'Amnistia empararia els policies i guàrdies civils i els nostres serveis jurídics ens diuen que es quedaran fora", ha apuntat.

"Marlaska no compleix el que diu", ha criticat en la mateixa línia Juan Fernández, de la plataforma de Policies i Guàrdies Civils, que ha deixat clar que els agents no "pararan" fins que atenguin les seves demandes. "El ministre no pot seguir amagat al ministeri", ha postil·lat.

També el president del Sindicat Professional de Policia, Adolfo Medina, ha acusat el Govern de "ningunejar" els policies i guàrdies civils per haver "judicialitzat" l'acord per a l'equiparació salarial subscrit el 2018.

Del seu costat, Ortega Smith ha acusat el Govern d'haver "abandonat" els guàrdies civils i ha posat com a exemple l'assassinat dels dos agents que van morir al febrer a Barbate (Cadis) en ser envestits per una narcolanca.

Càlculs per a la jubilació

El 28 de febrer passat, la Comissió d'Interior del Congrés va instar el Govern mitjançant una iniciativa del PP a incloure policies i guàrdies civils en les professions de risc, cosa que repercutiria en millores en el càlcul de la seva jubilació anticipada.

Aleshores, el PSOE va recordar que el Ministeri de l'Interior ja ha creat un grup de treball per estudiar-ne la inclusió entre les professions de risc, com passa amb policies locals, l'Ertzaintza i els Mossos d'Esquadra.

Al debat al Congrés es va recordar que la professió de risc afecta únicament l'índex de càlcul per a la jubilació anticipada, ja que la llei ja els reconeix el "factor de penositat i perillositat en complements específics" o en la regulació de la segona activitat o reserva activa.