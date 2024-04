La milionària multa de la Generalitat al remeier Josep Pàmies

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha iniciat dos procediments sancionadors amb dues multes de 600.001 euros contra Josep Pàmies i la seva associació Dolça Revolució, per promoció, publicitat i informació destinada al públic sobre el clorit de sodi o diòxid de clor (MMS), informen a Europa Press fonts del departament.

No està autoritzat com a medicament, però l'associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals de Balaguer (La Noguera) ho promociona per curar trastorns i malalties com l'autisme.

Les mateixes fonts han explicat a Europa Press que tots dos expedients es deuen a la infracció de l'article 5 de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris per "promoció, publicitat i informació destinada al públic de productes o preparats amb finalitats medicinals" que no estan autoritzats com a medicaments".

La Conselleria ha indicat que Pàmies va ser el "promotor i organitzador" d'una conferència (cosa que fa sovint) sobre l'ús terapèutic del diòxid de clor per curar l'autisme i altres malalties humanes a Balaguer el 9 de setembre del 2023 i també va fer accessible el contingut al públic a través de la pàgina web de l'associació.

La Generalitat també justifica l'inici dels procediments per mostrar i recollir "el testimoni sobre els suposats beneficis per a la salut que suposadament han experimentat algunes persones després d'usar MMS" i per posar a disposició del públic una guia a la seva web amb pautes i indicacions per a la preparació i dosificació del compost esmentat.

"Infracció molt greu"

De la mateixa manera, la Conselleria ha apuntat que la infracció ha estat qualificada com a "molt greu" i sancionable tenint en compte la intencionalitat i l'incompliment dels advertiments previs en allò que assenyala l'article 114 del Reial decret 1/2015 i els criteris de qualificació previstos a l'article 111 del mateix Reial decret.

El 2019, la Generalitat ja havia imposat una sanció de 90.000 euros a l'associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals i una altra multa de 300.000 euros al mateix Pàmies.

La Conselleria de Salut ha recalcat que aquestes dues sancions prèvies estan “confirmades per sentència judicial ferma”.