La milionària multa que han imposat a la SGAE per ''falsejar'' la competència

La Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) ha sancionat la SGAE amb una multa de 6,5 milions d'euros per "falsejar" la competència alhora que ha imposat a l'entitat una prohibició de contractar amb l'Administració a causa d'aquest "abús de posició de domini".

Aquesta és la resolució d'un expedient obert per la CNMC contra SGAE després de les denúncies de diverses entitats de drets d'autor per abús de posició dominant a les seves tarifes 'planes' o per disponibilitat al mercat 'aigües avall' de televisió i ràdio, així com per llicenciar el seu repertori amb "caràcter pretesament universal".

Arran d'una nova denúncia de l'entitat Unison, el gener del 2022 la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va decidir obrir un segon expedient sancionador contra SGAE, que ara es resol mitjançant resolució sancionadora de 19 de juny del 2024.

En la seva resolució, la CNMC constata que SGAE hauria falsejat la competència, impedint o dificultant l'entrada de nous operadors al mercat 'aigües baix' de llicenciament a entitats de radiodifusió i incorrent així en dues infraccions molt greus per abús de posició de domini.

En concret, el regulador ha condemnat SGAE per l'abús de posició dominant als mercats de llicenciament d'obres musicals per al servei de comunicació audiovisual radiofònic i per al servei de comunicació televisiu.

L'organisme apunta per a aquesta decisió al disseny i aplicació de tarifes planes o disponibilitat de naturalesa anticompetitiva, a més de per la presentació del seu repertori als usuaris com a pretesament universal i mantenir-ne la indemnitat davant de reclamacions de tercers.

La resolució sancionadora imposa a SGAE una multa de 6,5 milions d'euros, a més d'instar-lo a cessar immediatament a les conductes infractores. Addicionalment, la CNMC acorda també aplicar a la SGAE la prohibició de contractar amb l'Administració pública; amb una durada que serà determinada per la Junta Consultiva de Contractació Pública de lEstat.

La CNMC ha constatat els actes anticompetitius de SGAE al mercat 'aigües amunt' en el període 2016-2018 i al mercat 'aigües avall' almenys des del 2019 fins a l'actualitat.

SGAE: UNA RESOLUCIÓ "CLARAMENT ERRÒNIA"

Per part seva, fonts de SGAE han explicat a Europa Press que considera "clarament errònies" les conclusions de la resolució, i en estar "radicalment en desacord" amb ella interposarà un recurs davant l'Audiència Nacional. En aquest sentit, SGAE ha recalcat que l'Audiència Nacional ja va anul·lar al desembre del 2023 una resolució prèvia de la CNMC del 2019 per considerar que la CNMC no havia acreditat que l'entitat de drets d'autor ostentés una posició de domini.

"La resolució ignora els seus propis precedents, ja que la CNMC ja havia validat en expedients anteriors les tarifes de la SGAE, sense observar que plantegessin problemes de competència", ha afegit.

D'una banda, l'entitat ha recordat que la seva oferta d'una tarifa per disponibilitat és una obligació establerta a la Llei de propietat intel·lectual, que s'aplica a totes les entitats de gestió, i que SGAE "compleix escrupolosament".

A més, aquestes mateixes fonts remarquen que l'existència de tarifes per disponibilitat és un "fenomen absolutament habitual en moltíssims" sectors (per exemple, les tarifes planes en telefonia o televisió), les quals "tendeixen a afavorir, abaratir i simplificar" l'ús d'aquests productes o serveis pels usuaris i els consumidors.

Per això, l'establiment i l'aplicació d'una tarifa per disponibilitat no es pot considerar una conducta constitutiva d'abús", han assenyalat des de l'entitat.

Segons la seva opinió, la resolució de la CNMC "ignora o pretén minimitzar" tant el fet que SGAE també ofereix als usuaris una tarifa d'ús efectiu, com sobretot el "fet fonamental" que són els mateixos usuaris els que opten per un o altre tipus de tarifa, per considerar-la més adequada per als seus interessos.

Quant a la segona pràctica suposadament abusiva -la de presentar el repertori de la SGAE com a universal-, l'entitat reconeix que manté permanentment actualitzada una base de dades de les obres que integren el seu repertori, a què tots els operadors tenen accés per a " conèixer perfectament quines obres formen part del seu repertori i quines no”.

"Des que a Espanya han aparegut altres entitats de gestió i operadors amb ànim de lucre que poden gestionar alguns dels drets que també gestiona SGAE, SGAE només ofereix als usuaris els drets la gestió dels quals té encomanats, per la qual cosa no és cert que es atribueixi la representació de repertoris de tercers", ha matisat.