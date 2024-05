Els millors concerts de la història: els 'shows' que van canviar el món

Al panorama musical, certs esdeveniments han transcendit com a fites, marcant no només moments icònics en la història de la música, sinó també en la vida de milions de persones arreu del món. Els debats sobre el millor concert de la història són comuns entre aficionats i crítics per igual. Des de les imponents actuacions de Freddie Mercury amb Queen, fins als xous inoblidables de figures llegendàries com Michael Jackson i Madonna, aquests concerts han definit generacions i han canviat el curs de l'entreteniment en viu. Aquests esdeveniments no només van xocar el talent extraordinari dels artistes, sinó que també van capturar l'essència de les seves èpoques, convertint-se en punts de referència cultural.

Aquest article se submergeix en alguns dels concerts més emblemàtics que han deixat empremta en la història, incloent la inoblidable actuació de Queen a Wembley, Londres el 1986, i la revolucionària presentació de The Beatles a Apple Corps, Londres el 1969. A més, es exploraran esdeveniments històrics com Live Aid el 1985, que va reunir una constel·lació d'estrelles com Nirvana, Metallica, i AC/DC, entre d'altres, per a una causa benèfica, i les actuacions que van desafiar les normes i van redefinir el que significa ser una icona en la música. A través d'aquest recorregut, els lectors podran apreciar com aquests concerts no només van destacar el millor dels gèneres musicals que representen, sinó que també es van convertir en els xous que van canviar el món.

Queen a Wembley, Londres (1986)

La màgia de Freddie Mercury sobre l'escenari

Freddie Mercury, conegut pel seu carisma i energia incomparable, va deixar una marca indeleble durant la seva actuació a Wembley el 1986. La seva capacitat per connectar amb el públic i la seva presència escènica van ser simplement espectaculars. Tot i patir un refredat, Mercury va dominar l'escenari amb una actuació que molts descriuen com a màgica. Aquesta nit, la veu i l'esperit van capturar l'essència del que significa ser una llegenda del rock.

La històrica doble data i la massiva assistència

El concert de Queen a Wembley no va ser només un esdeveniment, sinó dos, realitzats l'11 i 12 de juliol, tots dos aconseguint una assistència massiva. Cada nit, l'estadi va veure 72.000 fanàtics reunir-se, amb entrades que es van esgotar només en sis hores, un testimoni de l'enorme popularitat de la banda i l'amor que els fans tenien per la seva música. Aquests concerts van ser part del Magic Tour, que seria la darrera gira de Queen amb Freddie Mercury.

El llegat del Magic Tour i el seu impacte a la història del rock

El Magic Tour, i en particular els concerts de Wembley, van deixar un llegat durador a la història del rock. Aquests esdeveniments no només van destacar per la impressionant execució musical de la banda, sinó també per com van elevar l'estàndard del que un concert de rock podria i hauria de ser. La gira va culminar en una sèrie d'actuacions que no només van demostrar el calibre de Queen com a músics sinó també com a showmen. L'impacte d'aquests concerts continua ressonant, i és recordat com alguns dels més icònics en la història de la música en viu.

The Beatles a Apple Corps, Londres (1969)

El 30 de gener de 1969, The Beatles van oferir el que seria el seu últim concert, un esdeveniment improvisat que va tenir lloc al terrat de l'estudi d'enregistrament d'Apple Corps, ubicat al cor de Londres. Aquest concert, conegut com el Rooftop Concert, no només va marcar el final d'una era per a la banda, sinó que també va deixar una empremta indeleble en la història de la música.

L'icònic Rooftop Concert

Al migdia, sota el cel gris de Londres, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, acompanyats del tecladista Billy Preston, van sorprendre el món amb una actuació que duraria poc més de 40 minuts. Aquest acte no va ser un concert en el sentit tradicional, ja que no hi havia un públic formal, tret d'alguns treballadors de les oficines d'Apple Corps i alguns policies. La banda va interpretar cinc cançons, incloent "Get Back", "Don't Let Me Down", i "I've Got a Feeling", creant un moment històric que seria recordat com un dels més icònics de la música.

Un adéu improvisat que va marcar la fi d'una era

La idea de fer aquest concert al terrat va sorgir de Paul McCartney, que buscava un ambient íntim i autèntic per provar una nova cançó amb un públic en viu. Aquest esdeveniment va esdevenir el darrer concert públic de The Beatles, ja que després d'això, la banda es va dedicar exclusivament a gravar en estudi i no va tornar a tocar en viu. L'actuació va ser interrompuda per la policia local, que va respondre a les queixes pel soroll dels veïns, posant fi a la funció després de 42 minuts. Tot i aquest abrupte final, el concert al terrat es va gravar i filmar, i part d'aquests enregistraments es van utilitzar al documental Let It Be, llançat el 1970.

La reacció del públic i la transcendència de l'esdeveniment

L'energia desbordant de la banda, malgrat les tensions internes, es va transmetre a l'audiència ia aquells que observaven des de baix. La policia va arribar al terrat, i encara que hi va haver una discussió sobre la continuació del concert, finalment, es va suggerir subtilment que seria millor si no seguien. Cada Beatle va reaccionar de manera diferent en finalitzar l'actuació, des de disculpes fins a bromes sobre ser emmanillats. Aquest darrer concert de The Beatles serà recordat no només com el tancament d'un capítol a la carrera d'una de les bandes més influents de tots els temps, sinó també com un acte audaç que va marcar un punt d'inflexió a la història de la música, demostrant l'impacte durador de The Beatles a la cultura musical global.

Live Aid (1985)

El concert benèfic que va reunir les estrelles Live Aid més grans, organitzat per Bob Geldof i Midge Ure el 13 de juliol de 1985, va marcar una fita en la història de la música i la solidaritat global. Aquest esdeveniment sense precedents es va dur a terme simultàniament a l'Estadi Wembley de Londres i al John F. Kennedy Stadium de Filadèlfia, amb el noble objectiu de recaptar fons per alleujar la fam a Etiòpia i Somàlia. Artistes de la talla de Paul McCartney, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Bob Dylan, David Bowie, i especialment Queen, es van unir sota el lema Feed the World, generant una recaptació que va superar els 100 milions de dòlars. Aquest concert no només es va convertir en un dels esdeveniments musicals més vistos a tot el món, amb una transmissió en directe via satèl·lit a més de 72 països, sinó que també va establir el 13 de juliol com el Dia Mundial del Rock.

La memorable actuació de Queen i el seu paper a l'esdeveniment Entre totes les actuacions estel·lars, la de Queen va brillar amb llum pròpia. La banda, liderada per Freddie Mercury, va oferir una actuació que s'ha qualificat com la millor a la història del rock, capturant l'atenció i el cor dels espectadors arreu del món. En només 20 minuts, Queen va interpretar versions retallades de sis dels seus millors clàssics, entre ells "Bohemian Rhapsody", "Radio Ga Ga" i "We Are The Champions", aquesta última convertida en un himne per tots els presents. La interacció de Mercury amb el públic, el carisma i l'energia, van ser elements clau que van fer d'aquesta actuació un moment històric. Fins i tot Bob Geldof va reconèixer que Queen va ser la millor banda del dia, destacant-ne la capacitat per entendre el propòsit de l'esdeveniment i aprofitar al màxim el seu temps a l'escenari.

L'impacte global de Live Aid en la lluita contra la fam Live Aid no només va reunir les estrelles més grans de la música per a un espectacle memorable, sinó que també va demostrar el poder de la música per unir les persones al voltant d'una causa comuna. La recaptació de fons va superar totes les expectatives, assolint els 140 milions de dòlars, i els programes de desenvolupament finançats amb aquests fons van tenir un impacte positiu a les comunitats afectades per la fam. Més enllà de l'ajuda immediata, Live Aid va impulsar un debat sobre els dilemes de la cooperació internacional i va motivar més artistes a promoure causes benèfiques a través de la seva música. La rellevància mediàtica de Live Aid i el seu èxit a recaptar fons i conscienciar sobre la crisi humanitària a l'Àfrica van deixar una empremta indeleble a la història de la música i la solidaritat global.

Nirvana - Unplugged a Nova York (1993)

El concert de Nirvana, Unplugged a Nova York, enregistrat el 18 de novembre de 1993, ha esdevingut un dels esdeveniments més emblemàtics en la història de la música en viu. Cinc mesos abans de la tràgica mort de Kurt Cobain, la banda es va presentar als estudis Sony Music, oferint al món una actuació que revelaria una nova faceta de la seva música. Aquest concert no només va destacar per les interpretacions acústiques sinó també per l'ambient íntim i carregat d'emoció que el va envoltar.

L'ambient íntim i l'emoció a flor de pell

La decoració de l'escenari, dissenyada sota la visió de Cobain, incloïa lliris stargazer, espelmes negres i una aranya de vidre, creant un ambient que evocava un funeral. Aquesta atmosfera ombrívola, juntament amb la presència de músics addicionals com Pat Smear i Lori Goldston, va contribuir a una experiència única per al públic i els televidents. L'actuació de Nirvana va aconseguir el seu punt àlgid amb la interpretació de "Where Did You Sleep Last Night", deixant els espectadors amb una sensació de sorpresa i malenconia.

Versions acústiques que van revelar una nova faceta de Nirvana

El MTV Unplugged de Nirvana va destacar per mostrar la versatilitat musical de la banda, allunyant-se del so grunge pel qual eren coneguts. Amb covers de The Vaselines, David Bowie, Leadbelly i Meat Puppets, van demostrar la capacitat per reinterpretar i adaptar obres d'altres artistes al seu estil únic. La inclusió d'instruments no convencionals al seu repertori, com el violoncel tocat per Kera Schaley, va aportar una dimensió addicional al seu so, demostrant que Nirvana podia transcendir les etiquetes musicals.

Llegat i continuïtat de l'Unplugged a la cultura musical

L'enregistrament de l'Unplugged a Nova York no només va ser un èxit crític i comercial, ocupant el número u a la llista Billboard 200, sinó que també va cimentar el llegat de Nirvana a la cultura musical. L'àlbum es va llançar un any després de la mort de Cobain, convertint-se en un testimoni commovedor del seu talent i sensibilitat artística. L'edició en DVD del 2007, que va incloure material inèdit, va permetre a les noves generacions experimentar la màgia d'aquella nit. Aquest concert acústic, considerat per molts com el millor en la història de MTV Unplugged, continua sent un referent de com la música pot transcendir gèneres i emocionar un públic global.

Metallica - Live In Moscow (1991)

Una presentació emblemàtica en un moment polític clau

El concert de Metallica a Moscou, el 28 de setembre del 1991, no va ser només una fita en la història del rock, sinó també un esdeveniment emblemàtic en un moment de transició política crucial per a Rússia. Només uns mesos després de la caiguda del règim comunista, aquest concert va simbolitzar els primers passos de Rússia cap a un nou model polític i econòmic. Enmig d'un intent de cop militar fallit i amb el país sumit a la incertesa, la realització d'aquest esdeveniment, part del llegendari festival Monsters of Rock, va marcar un símbol de canvi, sent la primera vegada que un festival de rock i metall es celebrava a l'aire lliure a l'antiga Unió Soviètica.

La immensa multitud i el poder unificador de la música

L'Aeròdrom Túshino a Moscou es va veure abarrotat per una multitud estimada entre 500.000 i 1.6 milions de persones, una xifra que desafia qualsevol precedent i que reflecteix el poder unificador de la música. James Hetfield, vocalista de Metallica, va descriure el moment de pujar a l'escenari com "veure un mar de gent russa", una visió que s'estenia fins on arribava la vista. Aquest concert no només va demostrar la popularitat de Metallica a nivell mundial, sinó també la capacitat de la música per reunir persones de totes les esferes en un moment de canvi. La presència de milers de militars enviats pel govern rus per assegurar la pau va ressaltar la tensió del moment, però també la importància daquest esdeveniment com un espai de llibertat i expressió.

La rellevància de Metallica a l'obertura cultural de l'època

Metallica, en encapçalar el Monsters of Rock a Moscou, no només va oferir una actuació memorable sinó que també va jugar un paper crucial a l'obertura cultural de l'època. En un moment que Rússia començava a experimentar amb models polítics i econòmics diferents, la música de Metallica, amb el seu missatge de desafiament i resistència, va ressonar profundament en una joventut ansiosa pel canvi. La transformació de la societat, observada pels membres de la banda i experimentada pels assistents, va ser un testimoniatge de l'impacte cultural i social que un concert pot tenir. Aquest esdeveniment no només va passar a la història per la seva magnitud, sinó també per ser un catalitzador de l'obertura i el progrés, mostrant com la música pot ser una força poderosa per al canvi.