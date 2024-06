Les millors maneres de protegir les mascotes davant els petards de Sant Joan

per Gabriel Izcovich

La nit de Sant Joan és una celebració peculiar a Catalunya. El que per a molts és motiu d'alegria i de diversió, pot ser una font d'estrès i ansietat per a les mascotes. Els sorolls forts i sobtats dels petards poden espantar gossos, gats i altres animals domèstics, provocant-los pànic i comportaments inusuals. A continuació, alguns consells per protegir i cuidar les teves mascotes durant aquesta nit tan especial.

Crear un entorn segur i acollidor

És fonamental proporcionar un refugi segur i tranquil per a les teves mascotes. Un lloc allunyat de les finestres i les portes, on el soroll sigui menys intens, pot ser ideal. Pots condicionar una habitació amb els seus llits, mantes i joguines preferides perquè se sentin més segurs i còmodes.

Mantenir-les dins de casa

Durant les hores en què s'espera més activitat de petards i focs artificials, és recomanable mantenir les mascotes dins de casa. Deixar portes i finestres tancades ajudarà a minimitzar el soroll exterior i evitarà que l'animal intenti escapar-se en un moment de pànic.

Utilitzar música o sons relaxants

Per contrarestar el soroll dels petards, podeu posar música suau o sons relaxants a la llar. Hi ha llistes de reproducció dissenyades específicament per calmar els animals, disponibles en diverses plataformes de streaming.

Usar productes calmants

Al mercat hi ha diversos productes que poden ajudar a reduir l'estrès de les mascotes, com els difusors de feromones, collarets calmants o suplements naturals. Consulta amb el teu veterinari abans d'utilitzar qualsevol producte per assegurar-te que és adequat per a la teva mascota.

Evitar reaccions negatives

És important mantenir la calma i no mostrar ansietat davant dels sorolls. Les mascotes són molt sensibles a les nostres emocions i es poden sentir més estressades si perceben que estem nerviosos. Tracta d'actuar amb normalitat i oferir-los afecte i seguretat.

Proporcionar joguines interactives

Distreu-les amb joguines interactives o jocs que requereixin la seva atenció. Mantenir la ment ocupada pot ajudar a desviar la seva atenció del soroll exterior.

Evitar treure-les a passejar en hores de més activitat

Si heu de treure el vostre gos a passejar, feu-ho abans que comenci l'activitat amb els petards o després que hagi acabat. Durant les passejades, assegura't de portar una corretja segura per evitar que pugui escapar si s'espanta.

Consulteu el veterinari

Si la vostra mascota té un historial d'ansietat severa pels sorolls forts, consulta amb el teu veterinari. En alguns casos, pot ser necessari utilitzar medicaments específics per ajudar a mantenir la teva mascota calmada.

Prepareu un kit d'emergència

Tingues a mà tot el que puguis necessitar per calmar la teva mascota, com les seves joguines favorites, mantes i llaminadures. Això et permetrà reaccionar ràpidament si notes que la teva mascota comença a estressar-se.