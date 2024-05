Les millors guinguetes de la Costa Brava: sabors i vistes que no et pots perdre

La recerca del quiosquet perfecte a la Costa Brava ha esdevingut una aventura tan emocionant com relaxant, oferint als visitants una experiència gastronòmica inoblidable amb vistes impressionants a la Mediterrània. Des de degustar les millors paelles i tapes fins a gaudir de mojitos al capvespre, els quiosquets de la Costa Brava prometen moments únics on el menjar, les vistes i l'atmosfera es fusionen per crear records eterns. Aquest és un destí on la qualitat dels plats i la bellesa de l'entorn satisfan els paladars més exigents i els esperits que busquen serenitat i bellesa natural.

Aquest article destacarà algunes de les millors guinguetes de la Costa Brava, des de l'encantador Toc al mar a Aiguablava (Begur) fins al pintoresc Xiringuito de Cala Jóncols a Roses, passant per la vibrant oferta de Xiringuito X a Platja de la Rubina (Castelló d 'Empúries) i Xiringuito La Pelosa a Cala Pelosa. Cadascú ofereix una experiència única, amb una combinació de sabors que capturen l'essència de la Mediterrània i vistes que deixen sense alè. Prepareu-vos per submergir-vos en un viatge pels sabors i paisatges que fan de cada quiosquet un lloc imperdible a la Costa Brava.

Toc al mar – Aiguablava (Begur)

Ubicació i accessibilitat

Toc al Mar és a l'encantadora Cala d'Aiguablava, a Begur, Girona, un racó privilegiat de la Costa Brava. Aquesta cala es destaca per la seva sorra fina i aigües cristal·lines, envoltada de penya-segats, a 3 quilòmetres del centre de Begur, accessible fàcilment per carretera. La platja, a més, compta amb serveis com hamaques, para-sols i dutxes, assegurant una experiència còmoda per a tots els visitants.

Especialitats culinàries

Aquest convida establiment a redescobrir l'autèntica gastronomia mediterrània, amb un èmfasi especial en peix i marisc a la brasa d'alzina, provinents de pesca salvatge de la zona. Entre les especialitats es destaquen els daurats, llobarros, pargos i les autèntiques llagostes vermelles del Cap de Begur. A més, Toc al Mar és reconegut pels exquisits arrossos, com l'arròs caldós de llagosta i la paella quadrada, tots preparats al forn de llenya d'alzina per a un toc fumat únic.

Ambient i serveis

Des de la seva obertura a la primavera del 2011 per un equip de joves entusiastes, Toc al Mar ha crescut mantenint el seu esperit original: bona gent, bon producte i bona brasa. L'ambient és acollidor, fent sentir tothom com a casa, ideal tant per a un dinar familiar com per gaudir de copes a la nit a la seva bonica terrassa amb vistes al mar. La combinació d´un servei ràpid, una carta de vins selecta i una ubicació immillorable, fan de Toc al Mar una experiència gastronòmica imperdible a la Costa Brava.

Xiringuito La Pelosa – Cala Pelosa (Roses)

Al cor del Parc Natural del Cap de Creus, el Restaurant Xiringuito La Pelosa es presenta com un oasi de sabor i tranquil·litat. Ubicat a la Cala Pelosa, aquest lloc ofereix una experiència única amb les seves especialitats en arrossos i peix fresc de la Badia de Roses, tot mentre gaudiu de les impressionants vistes al Cap Norfeu.

Com arribar

L'accés a aquest paradís és part de l'aventura. Amb restriccions d'accés amb cotxe al parc natural del Cap de Creus des de les 10.30 fins a les 16.30, es recomana reservar taula trucant al 972 151 009 per facilitar-ne l'accés. També està disponible el servei de taxi marítim gratuït per a aquells que decideixin arribar amb vaixell, afegint un toc d'exclusivitat a l'experiència.

Menú destacat

La carta del restaurant se centra en una autèntica cuina mediterrània, amb productes frescos de temporada. L'especialitat són les paelles, fideuàs i arròs caldós amb llamàntol, preparats al moment segons receptes artesanals familiars. No hi falten opcions per a tots els gustos, des d'amanides fresques fins a entrants variats i postres com el brownie de xocolata i nous.

Activitats i esdeveniments

El Xiringuito La Pelosa no només és un lloc per delectar-se amb el menjar, sinó també per gaudir d'un ambient perfecte per a esdeveniments exclusius i còctels en bona companyia. Amb opcions mojitos amb fruita natural i una àmplia varietat de gintònics, és l'escenari ideal per a una vetllada inoblidable a la Costa Brava.

Xiringuito X – Platja de la Rubina (Castelló d'Empúries)

Ambient i música

Xiringuito X, ubicat a la Platja de la Rubina a Castelló d'Empúries, és conegut pel seu ambient relaxat i la música en viu que complementa l'experiència gastronòmica. Aquesta guingueta es transforma en un vibrant punt de trobada durant l'estiu, on els sons de les onades i la brisa marina es barregen amb actuacions en directe, oferint una atmosfera única i acollidora.

Oferta gastronòmica

L'oferta culinària de Xiringuito X se centra en plats locals i mediterranis, amb un èmfasi especial al marisc fresc. Els visitants poden gaudir d'una varietat d'opcions que van des de peix i marisc fresc fins a paelles, totes preparades amb ingredients de la regió per garantir frescor i qualitat. La barbacoa és una especialitat, i és comú que s'ofereixin sardines a la brasa com a cortesia amb la consumició.

Horaris i recomanacions

Xiringuito X obre durant la temporada d'estiu, des del juny fins al setembre. Es recomana visitar les tardes o nits per aprofitar al màxim l'ambient animat i les actuacions musicals. Per a aquells que busquen una experiència més tranquil·la, els matins ofereixen un moment perfecte per relaxar-se amb un mojito a la mà mentre contempla el mar.

Xiringuito de Cala Jóncols, Cala Jóncols (Roses)

Ubicat a la petita i encantadora cala de Jóncols, al municipi de Roses, el Xiringuito de Cala Jóncols promet una experiència inigualable amb la seva ubicació privilegiada directament sobre la sorra. Aquest racó ofereix vistes impressionants de la cala i els penya-segats circumdants, proporcionant l'escenari perfecte per gaudir de la cuina mediterrània.

Ubicació i entorn

La cala, situada entre Roses i Cadaqués, a prop dels caps de Creus i Norfeu, és un oasi de tranquil·litat a la costa verge de l'Empordà. Envoltat de natura i aïllat en aquesta preciosa caleta, el Xiringuito de Cala Jóncols és la destinació ideal per als que busquen escapar de l'enrenou i submergir-se en la serenitat de la Costa Brava.

Plats recomanats

El menú destaca per la varietat de plats típics mediterranis, incloent-hi marisc fresc, carns a la graella i especialitats locals. Amb una cuina guardonada amb el segell G'O (Gastronomia d'origen), els visitants poden esperar delícies preparades amb productes frescos del dia. Entre les opcions més desitjables es troben les paelles, fideuàs i l'arròs caldós amb llamàntol, tots preparats al moment seguint receptes artesanals familiars.

Experiències addicionals

A més d'assaborir el menjar exquisit, els visitants poden gaudir d'experiències addicionals com el lloguer de caiacs o taules de pàdel surf per explorar la cala i les seves aigües cristal·lines. El quiosquet també organitza passejades amb vaixell i ofereix serveis com càtering a bord i taxi marí gratuït per als seus clients. Per als aventurers, s'ofereixen activitats com a submarinisme i batejos astronòmics, permetent descobrir els secrets de la cala i el parc natural del Cap de Creus d'una manera única.

En recórrer la Costa Brava i els seus quiosquets, queda clar que cadascú ofereix un sabor únic d'aquesta rica regió mediterrània, des de plats autòctons fins a impressionants panoràmiques que engalanen cada mos. Amb aquesta guia hem navegat per llocs emblemàtics que prometen més que una experiència gastronòmica; ofereixen una trobada inoblidable amb la cultura, el sabor i la bellesa d'una de les destinacions més captivadores d'Espanya. La dedicació a la qualitat, l'ambient relaxat a la vora del mar i les ofertes culinàries autèntiques ressalten l'essència del que fa especial a la Costa Brava.

Aquestes destinacions no només satisfan el paladar sinó que també enriqueixen l'esperit, convidant els visitants a submergir-se a l'atmosfera mediterrània que vibra a cada cala i cada plat ofert. Mentre contemplem el tancament d´aquest recorregut culinari, queda la invitació a explorar, a assaborir ia experimentar personalment els innombrables encants de la Costa Brava. És un viatge que promet no només delectar els nostres sentits sinó també crear records que perduraran tant com les onades en aquestes ribes atemporals.