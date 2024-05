El Ministeri de Cultura anul·la el Premi Nacional de Tauromàquia

per Helena Celma

El Ministeri de Cultura ha pres la decisió de no convocar el Premi Nacional de Tauromàquia aquest any 2024, i ha fet els primers passos per anul·lar definitivament aquest guardó, creat el 2011, segons han informat fonts d'elDiario.es i RTVE aquest mateix divendres.

"S'iniciarà avui mateix amb una consulta pública perquè es puguin presentar al·legacions. És un tràmit previ a l'ordre ministerial per a la seva anul·lació definitiva", han dit a La hora de La 1 .

"Són conscients que estem parlant d'una tradició a Espanya però les tradicions evolucionen i això és un reflex de la societat, perquè hi ha una majoria que no veu amb bons ulls el maltractament animal i que cada cop està més conscienciada amb el seu benestar" , sosté Pedro Rodríguez, reporter de RTVE.

Amb aquesta decisió, el Govern ha confirmat que no es durà a terme la convocatòria del Premi Nacional de Tauromàquia aquest any, cosa que significa que Julián López, conegut com 'El Juli', que va ser guardonat el 2023, serà l'últim torero a ser honrat amb aquesta distinció.

El primer torero a rebre aquesta condecoració va ser Francisco Manuel Ojeda González, el 2013, encara que el premi va ser establert el 2011, quan el Govern de Zapatero va transferir les competències relacionades amb la tauromàquia del Ministeri d'Interior al de Cultura.

Aquest premi, que solia atorgar-se juntament amb una dotació econòmica de 30.000 euros, tenia com a objectiu reconèixer els professionals del món taurí per la seva tasca en la defensa i la promoció de la tauromàquia com a part del Patrimoni Cultural.

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha reiterat la seva postura contrària al toreig ia la consideració de la tauromàquia com a disciplina artística, marcant una clara divisió en el debat cultural del país.

Des de la seva arribada al càrrec, i en declaracions prèvies, ha expressat el seu desacord amb aquesta pràctica, argumentant que la majoria dels espanyols rebutgen el maltractament animal i mostren una sensibilitat creixent cap als drets dels animals.

Al Senat, al febrer, va reafirmar la seva postura en descriure el toreig com una activitat injusta, sàdica i menyspreable, allunyada de la cultura.

Aquestes declaracions contrasten amb la justificació del Premi Nacional de Tauromàquia que encara figura a la pàgina web del Ministeri, on s'afirma que la tauromàquia és part del patrimoni cultural digne de protecció a Espanya.

Llista de guanyadors

Des del 2013, els guanyadors d'aquest premi han estat els següents: