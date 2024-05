L'ús de mòbils, salut i educació, a debat

Al començament del present curs va sorgir la iniciativa Adolescència Lliure de Mòbils (ALM), que aglutina famílies de Barcelona preocupades per l'impacte dels dispositius digitals en el desenvolupament dels menors i la presència d'aquests dispositius a l'entorn escolar.

En el context de les properes eleccions a Catalunya, i ja que les competències en Educació i Salut recauen fonamentalment a les autonomies, ALM va organitzar el debat Smartphones, salut i educació en la infància i adolescència: De la preocupació de les famílies a l'ocupació de la societat a les instal·lacions de la Universitat Abat Oliva.

L'intercanvi d'opinions va comptar amb la presència d'Eva García (PP), Mónica Ríos (PSC), Pau González (Comuns Sumar), Judith Toronjo (Junts+); Anna Chillida (ERC), Noemí del Carrer (Cs), Manuel Acosta (Vox) i Pilar Castillejo (CUP).

Ríos va dir que el PSC entén la iniciativa, tot i que assegura que cal que els adults siguin conscients de com afecta i del mal ús de les tecnologies, i que cal parlar amb les famílies.

Per la seva banda, Chillida va apuntar que la seva formació vol intensificar el que Educació ha impulsat als centres. Ha destacat que "ara les instruccions sí que són clares", tot i que ha deixat clar que cal un treball interdepartamental coordinat amb Salut.

Toronjo, representant de Junts+, ha apuntat que "som una societat organitzada" i ha destacat que s'hagi posat la problemàtica sobre la taula. Ha assegurat que vivim "un canvi de paradigma a la societat del coneixement" i ha dit que és tan necessari "protegir els docents com els joves".

Acosta va dir que el seu partit s'alinea amb la idea de l'ALM, que s'ha de posposar el lliurament de telèfons intel·ligents als menors de 16 anys.

Castillejo va apuntar que hi ha moments en què és complicat gestionar l'ús de la tecnologia, i que cal acompanyar-lo.

González va voler deixar clar que la mesura del pacte és l'adequada i va destacar el rol de les famílies per "alçar la veu". "El col·legi ha de ser part de la solució", va afegir, a l'origen de la seva intervenció.

La representant de Cs va aplaudir l'organització de les famílies, tot i que va dir que hi haurà casos que subscriguin el pacte i d'altres que no. Del Carrer va dir que Cs creu en la regulació, i va dir que "els xavals són prou llestos per aconseguir-ne un d'igual". "No n'hi ha prou amb el pacte, va concloure".

Finalment, García va reconèixer la importància de la iniciativa, assegurant que la preocupació és "un denominador comú a la societat" i que el pacte és "un primer pas".

Restriccions als centres educatius

Pel que fa a la restricció de l'ús de smartphones als centres escolars, hi ha una base de la qual partir: la prohibició absoluta a Primària i la restricció amb excepcions a Secundària, nivell en què l'ús d'aquests dispositius és acceptat si es fa amb finalitats pedagògics. Unes limitacions que van ser aprovades fa uns mesos com a resposta a la inquietud canalitzada al moviment de famílies.

Els representants de PSC, ERC, CUP i Comuns Sumar s'han mostrat còmodes amb les restriccions actuals. Acosta, de VOX, ha estat contundent en apostar per estendre la prohibició total també a la Secundària. Per part seva, la representant de Junts+ ha retret "manca de rumb" al Departament d'Educació, cosa que, des del seu punt de vista, també ha existit en la qüestió de l'ús dels dispositius mòbils. “Per qüestions com aquesta sortim del govern”.

Qüestió prioritària

Una de les idees clau del debat és que els temes plantejats han de formar part de les preocupacions dels líders polítics els propers anys. Chillida ha afirmat que "seran prioritaris" a la propera legislatura, mentre que la representant popular ha anunciat que el seu grup demanarà la compareixença d'ALM al Parlament perquè expliqui les seves inquietuds i posicions. Ríos, representant del PSC, ha recordat que l'actual govern espanyol està treballant amb un grup d'experts per establir mesures regulatòries clares i consensuades.

Així mateix, també hi ha hagut unanimitat a reclamar a la UE una regulació de les empreses tecnològiques. "Els que es lucren a partir de generar addiccions no es controlaran per si sols", ha dit González. Els partits s'han emplaçat a continuar el debat respecte al lideratge europeu en aquesta matèria de cara a les eleccions al Parlament Europeu del proper mes de juny.

Tots els partits van agrair al moviment Adolescència Lliure de Mòbils ia les famílies implicades haver posat sobre la taula mediàtica i política el debat actual. Van reconèixer ALM com un actor clau per continuar avançant en aquest gran pacte social que posa la salut infantil al centre i demana endarrerir l'arribada del telèfon intel·ligent al final de l'adolescència.

El debat va ser moderat pel director dels estudis de comunicació de la Universitat Abat Oliba CEU, Juan Francisco Jiménez i ha comptat amb una presència significativa de les famílies impulsores del moviment Adolescència Lliure de Mòbils de Catalunya.