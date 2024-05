VÍDEO: La moda dels pianos a l'aire lliure que s'estén per tot Catalunya

Des del 14 de març passat, la famosa Plaça Catalunya de Barcelona viu sumida en la música després que s'instal·lés un piano de cua sostenible. Aquest instrument, una primícia a Espanya, és un fascinant exemple d'innovació que combina la música amb la sostenibilitat mediambiental.

Dissenyat especialment per resistir les inclemències del temps a l'aire lliure, aquest instrument promet ser un punt de trobada per a músics aficionats i professionals de la mateixa manera.

La iniciativa, impulsada pel concurs internacional de música Maria Canals, té com a objectiu dotar la ciutat amb un espai cultural obert i accessible per a tothom.

Aquesta no és la primera vegada que la ciutat comtal roman amb un piano de cua en algun dels punts neuràlgics. Sense anar més lluny, més d'una vegada s'ha pogut veure l'estació de metro de Diagonal amb aquest instrument per convidar qualsevol transeünt a tocar-lo.

Iniciatives als hospitals

Però més enllà dels metres i els punts neuràlgics de la ciutat, aquesta iniciativa de tenir pianos a disposició és molt present també als hospitals.

Per exemple, l'associació Pianos Vius "promou la música a tots els seus àmbits i estils i, en particular, l'ús del piano com a instrument per omplir els espais públics de música i emocions".

És per això que molts hospitals de Catalunya tenen un piano en què els pacients o els visitants es poden entretenir. Alguns d‟aquests centres són l‟Hospital Clínic de Barcelona, l‟Hospital del Mar, l‟Hospital de Bellvitge, l‟Hospital Sant Pau, L‟Hospital de Vall d‟Hebron, l‟Hospital de Terrassa, etc.

Beneficis de la música

Els beneficis de la música són diversos i abasten tant el benestar físic com el mental. Aquí hi ha algunes formes en què la música pot impactar positivament a les nostres vides, entre d'altres: