La moda continua regnant als principals carrers de Madrid i Barcelona

El paisatge urbà de Madrid i Barcelona és un reflex vívid del dinamisme del mercat al detall espanyol, on la moda continua sent la reina indiscutible.

Segons l'Informe High Street 2023, elaborat per les consultores Gesvalt i aRetail, més del 53% dels locals comercials a les principals artèries d'aquestes ciutats estan dedicats a la moda, incloent-hi tant tèxtils com joieries.

Els icònics carrers com Gran Via, Serrano, i Passeig de Gràcia són testimonis del domini de la moda a Madrid i Barcelona, amb un total de 671 ubicacions entre tots dos sectors.

La restauració es posiciona com el segon llogater més rellevant, encara que a considerable distància, ocupant un 16,4% dels locals, mentre que els serveis representen un 12,9%. Els restaurants proliferen als principals carrers, i són una bona opció per a turistes i també locals amb alt poder adquisitiu, moltes vegades, ja que acostumen a tenir uns preus més elevats.

L'anàlisi revela que la llar i la cosmètica ocupen els darrers llocs quant a quota d'ocupació, amb menys del 5% cadascun.

A Madrid, la moda encara manté la majoria, encara que disminuïda, amb un 49,1% dels locals, mentre que la restauració guanya terreny, arribant a un 19,6%. En contrast, el sector de la llar amb prou feines representa un 0,4% dels establiments, i la categoria és menys destacada.

Barcelona, coneguda com l'imperi de la moda, destaca amb un 56,7% dels locals dedicats a aquest sector a les principals vies comercials. En carrers com Passeig de Gràcia, perviuen algunes de les marques més cares del sector, com ara Prada, Gucci, Cartier, Louis Vuitton, etc.

La restauració, encara que significativa, perd pes en comparació de la mitjana nacional, representant un 23,9%. Mentrestant, la llar i la cosmètica mostren un lleu creixement respecte a la mitjana nacional, amb un 5% i un 4,7% dels locals, respectivament.

Aquestes troballes reflecteixen la contínua influència de la moda al mercat minorista espanyol, especialment a les metròpolis com Madrid i Barcelona.

A mesura que els consumidors busquen experiències de compra úniques i diversificades, és probable que aquest domini persisteixi, encara que amb canvis subtils en la distribució dels sectors.