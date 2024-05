El món celebra l´aniversari d´Anton Jansa, pare de l´apicultura moderna

Avui, 20 de maig, se celebra a tot el món el Dia Internacional de les Abelles, una jornada dedicada a honrar i conscienciar sobre la importància crucial d'aquests petits però poderosos pol·linitzadors. Designat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2017, aquest dia busca destacar el paper fonamental que tenen les abelles en la salut dels ecosistemes i en la seguretat alimentària global.

L´elecció d´aquesta data té un significat especial, ja que coincideix amb l´aniversari del naixement d´Anton Janša, pioner de l´apicultura moderna i considerat un dels primers experts en abelles. Aquest dia es converteix així en una oportunitat per rendir homenatge al seu llegat i per reflexionar sobre la importància de protegir aquests insectes tan vitals pel nostre entorn.

Durant el Dia Internacional de les Abelles, es duen a terme diverses activitats a tot el món per celebrar i conscienciar sobre la seva importància. Des de conferències i tallers educatius fins a jornades de portes obertes a ruscs, es busca informar el públic sobre la importància de conservar i protegir les abelles. També es promouen accions pràctiques, com la sembra de plantes mel·líferes en jardins i espais públics, per proporcionar un hàbitat saludable per a aquests insectes pol·linitzadors.

La importància de les abelles per a la vida humana i per al planeta Terra és cabdal. Com a membres de la família Apidae, les abelles tenen un paper vital en la pol·linització d'una àmplia varietat de plantes, incloent-hi moltes de les que mengem regularment, com ara fruites, verdures i nous. Sense la pol·linització de les abelles, la producció d'aliments es veuria greument compromesa, cosa que tindria conseqüències devastadores per a la seguretat alimentària mundial i per a la biodiversitat dels ecosistemes.

A més del seu paper en la pol·linització, les abelles també són indicadores clau de la salut ambiental. El seu declivi en els darrers anys ha estat motiu de gran preocupació, ja que suggereix problemes subjacents a l'equilibri ecològic. Factors com l'ús de pesticides, la pèrdua d'hàbitat i el canvi climàtic contribueixen al declivi de les poblacions d'abelles a tot el món.