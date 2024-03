El món de la cultura catalana plora la mort de Montse Miralles

L'actriu i dobladora barcelonina Montserrat Miralles, que va posar la veu en català al personatge de Pam a la sèrie Dallas oa Marilyn Monroe a Con faldas ia lo boig , ha mort als 67 anys, han informat a Europa Press fonts coneixedores.

Miralles va començar la seva carrera com a actriu de teatre a la dècada dels 70, participant en obres com L'auca del Sr. Esteve , Tirant lo Blanc , La tavernera del port , Telegrama i Testimoni de càrrec , i ha actuat en sèries i pel·lícules com Laberint d'ombres , Polseres vermelles i Com si fos ahir .

Com a dobladora, ha posat veu actrius com Claudia Cardinale, Marilyn Monroe, Olivia de Havilland, Ingrid Bergman, Sofia Loren, Candice Bergen, Natalie Wood, Kim Novak, Victòria Principal i Barbara Streisand, entre d'altres.