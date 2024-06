Les monges de Belorado abandonen l´Església Catòlica

Les monges de Belorado (Burgos) no acudiran definitivament davant el Tribunal Eclesiàstic, on estaven citades i tenien de termini fins divendres a les 14.00 hores, i han traslladat a través d'un burofax la seva decisió "unànime i irreversible" d'abandonar l'Església Catòlica .

El termini perquè les deu monges acusades de delicte de cisma declaressin davant el Tribunal Eclesiàstic s'ha acabat a les 14 hores i el grup de religioses s'enfronta ara a l'excomunió després d'haver decidit no comparèixer i enviar un burofax a l'arquebisbe, Mario Iceta, a qui insisteixen en la seva "la unànime i irreversible posició".

Tot i que el Tribunal havia assegurat que estaria disponible per atendre fins a les 00.00 hores, les monges, a través del despatx d'advocats Sarabia i Associats, ja han anunciat la seva decisió ferma de no comparèixer en haver-se separat de l'Església conciliar en virtut de decisió formal adoptada per elles amb data 8 de maig.

I és que, per això, entenen que “el dret canònic no és competent per conèixer de cap qüestió relativa a aquest aspecte i comuniquen que han conferit la seva representació a una Comissió negociadora, en què es troba el bufet i GTRS, a fi de que mediïn i negociïn amb la Comissió homòloga del Comissariat de l'Arquebisbat de Burgos per buscar una solució pacífica i extrajudicial al conflicte que permeti el reconeixement dels seus drets personals i patrimonials que estan sent espoliats per l'Arquebisbat”.

D'una banda, hi ha el cas de l'exabadessa sor Isabel de la Trinitat, el mandat del qual va concloure el 29 de maig passat i que va ser qui va signar el Manifest Catòlic en què les clarisses de Belorado van deixar de reconèixer l'Església conciliar.

Amb ella es troba, sor Sion i sor Paz, els qui van denunciar a l'arquebisbe de Burgos, Mario Iceta per abús de poder, usurpació de representació legal i vulneració del dret de lliure associació. Les tres germanes s'havien d'haver presentat davant el Tribunal Eclesiàstic diumenge passat, però van demanar que el termini s'estengués fins avui.

El Tribunal Eclesiàstic pretenia que la resta de germanes, una per una, es retractés de la sortida de l'Església conciliar, però en no haver acudit a la crida del Tribunal s'enfronten també a l'excomunió.

En un comunicat emès per la Pla Unió Sancti Pauli Apostoli, assenyalen que el Tribunal no té "jurisdicció per imposar penes espirituals" com "la farsa de l'excomunió i el Manifest del 13 de maig passat va ser ratificat per totes" i consideren que la sanció canònica "manca d'efectivitat" i són "nul·les i irrites".