Mor als 88 anys Aureli Argemí, humanista i exmonjo de Montserrat

Aureli Argemí, figura prominent a la defensa de les minories ètniques i les nacions sense estat, així com fervent defensor dels Països Catalans, va morir l'1 d'abril passat als 88 anys. Nascut el 1936 a Sabadell, Argemí va deixar una empremta indeleble a l'àmbit dels drets humans i la cultura catalana, compaginant la seva profunda formació en Teologia amb un compromís polític i social que el va portar a exercir com a secretari de l'abat Aureli Maria Escarré durant el seu exili .

La seva vida, marcada per una dedicació a la causa de les minories i un profund vincle amb el monestir de Montserrat, reflecteix la seva incansable lluita per la justícia i la identitat catalana, llegat que perdura a través de la seva obra i el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), fundació que continua sent un far d'esperança i un punt de trobada per a aquells compromesos amb els drets de les minories a tot el món.

Entre els seus destacats èxits hi ha la fundació de diversos projectes civils que han deixat una empremta perdurable, incloent l'emblemàtic Crida a la Solidaritat. El 1985, després de deixar la vida monàstica, es va lliurar per complet a la tasca del CIEMEN, canalitzant la seva energia i passió cap a la defensa de les minories ètniques i nacions sense estat.

En reconeixement a la seva tasca incansable, va ser guardonat amb la prestigiosa Creu de Sant Jordi el 2016, així com distingit amb la Medalla d'Or de Barcelona, honors que reflecteixen la seva contribució excepcional al benestar de la societat i el seu compromís amb els valors de solidaritat i justícia.