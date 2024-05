Mor als 90 anys Montserrat Casas, abadessa del Monestir de Pedralbes

L'abadessa del Monestir de Pedralbes de Barcelona, Montserrat Casas, ha mort aquest dijous als 90 anys, ha publicat 'Catalunya Cristiana' i ha confirmat Europa Press.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat la mort de la religiosa i ha transmès el condol a la família i amics, "especialment a les germanes del Monestir, a les quals tant va voler i va protegir", en un missatge a X recollit per Europa Press.

Casas va néixer el 28 de juny de 1933 a Alella (Barcelona) i va ingressar al monestir el 1955 i era abadessa des de l'octubre del 2013. Va ser una destacada figura eclesiàstica i líder espiritual. La seva vida s'ha caracteritzat per una dedicació profunda a la fe i un compromís infrangible amb la comunitat monàstica que lidera.

Casas es va endinsar al món monàstic des d'una edat primerenca, dedicant la seva vida al servei de Déu i la comunitat religiosa. La seva formació i ascens dins de l'ordre van ser marcats per la seva diligència, saviesa i devoció. Aviat es va destacar com una líder natural, capaç de guiar les seves germanes monges amb saviesa i compassió.

L'any 2013, Montserrat Casas va ser escollida com a abadessa del Monestir de Pedralbes, una posició de gran responsabilitat dins la comunitat religiosa. Com a abadessa, ha tingut un paper crucial en la direcció espiritual i administrativa del monestir, assegurant que es mantinguin els valors i les tradicions que el caracteritzen.

Sota el seu lideratge, el Monestir de Pedralbes ha continuat sent un centre de vida espiritual i un refugi per a aquelles persones que busquen pau i orientació en un món cada cop més agitat. Casas ha treballat incansablement per preservar la rica història i patrimoni del monestir, alhora que n'ha adaptat les pràctiques per respondre a les necessitats canviants de la societat moderna.

Fora del seu paper com a abadessa, Montserrat Casas és coneguda per la seva humilitat i el seu compromís amb el servei als altres. La seva vida i obra serveixen com a inspiració per a molts, tant dins com fora de la comunitat religiosa, demostrant el poder transformador de la fe i el servei desinteressat.