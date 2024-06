Mor als 92 anys Anouk Aimée, l'estrella de 'La dolce vita'

L'actriu francesa Anouk Aimée, amb més de setanta anys de carrera i una xifra similar de pel·lícules i sèries, a més de receptora de prestigiosos premis, ha mort als 92 anys a casa seva parisenca, segons ha anunciat la seva filla a les xarxes socials .

A banda de convertir-se en actriu fetitxe per a directors com Fellini, amb participacions en pel·lícules com 'Vuit i mig' o 'La dolce vita', Aimée també va aconseguir rellevància internacional pel seu paper amb Jean-Louis Trintignant a 'Un hombre y una mujer' , entre altres papers, segons recullen mitjans francesos. Com a resultat de l'èxit d'Un hombre y una mujer, Aimée es va poder unir a l'elit de la indústria cinematogràfica internacional.

Altres títols destacats a la seva filmografia podrien ser el de 'Lola' (1961), dirigida per Jacques Demy (1961) o la seva primera pel·lícula, 'La Maison sous la mer' (1947), d'Henri Calef, amb tan sols 13 anys de edat.

El cineasta Alexandre Astruc, precursor de la Nouvelle Vague, el va dirigir en diverses cintes a la dècada dels 50 fins arribar a Fellini amb 'La dolce vita' (1960) -que va guanyar la Palma d'Or a Cannes- o 'Vuit i mig (1963).

A 'Un hombre y una mujer' (1966), juntament amb Jean-Louis Trintignant, li va suposar el reconeixement fora del seu país, amb un Globus d'Or a la millor actriu i una nominació a l'Oscar a la mateixa categoria. Posteriorment, s'embarcaria a 'Model Shop' (1968), una mena de seqüela en color de 'Lola'.

Va aparèixer als crèdits de 'peplums' com 'Sodoma i Gomorra' (1961) oa 'Le Rendez-vous' (1969), de Sidney Lumet. 'Salto al buido' li va valer un premi d'interpretació a Cannes (1980), uns reconeixements als quals donava el valor just. "Per guanyar cal saber perdre", va arribar a pronunciar sobre la seva trajectòria.

Aimée va estar casada quatre vegades, fins i tot amb el també actor Albert Finney entre 1970 i 1978, el seu quart i darrer marit. La seva filla Manuela era filla del segon matrimoni, amb el director de cinema grec Nikos Papatakis.