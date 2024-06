Mor l'actor català Fermí Reixach als 77 anys

El reconegut actor català Fermí Reixach ha mort als 77 anys, deixant un llegat important al teatre, cinema i televisió de Catalunya. Nascut el 1946, Reixach va tenir una prolífica carrera artística que es va estendre per més de cinc dècades. Va ser un dels membres fundadors de la prestigiosa companyia teatral Comediants i del Teatre Lliure, institucions fonamentals a l'escena cultural catalana.

Reixach va participar en nombroses produccions teatrals, destacant per la seva versatilitat i talent interpretatiu en obres com La cacatua verda, Titus Andrònic i L'hort dels cirerers. La seva formació actoral va incloure estudis a l'Institut del Teatre de Barcelona i l'Stella Adler Institute de Nova York, cosa que li va permetre desenvolupar una tècnica sòlida i una comprensió profunda de l'art dramàtic.

A la televisió, Reixach va ser una cara familiar per als espectadors de TV3, participant en sèries reeixides com Polseres vermelles i La Riera. La seva capacitat per interpretar una àmplia gamma de personatges li va guanyar el reconeixement del públic i la crítica. A l'àmbit cinematogràfic, Reixach va deixar la seva empremta en pel·lícules com El perfum, una adaptació de la famosa novel·la de Patrick Süskind, i Estiu 1993, una aclamada pel·lícula que va rebre nombrosos premis i reconeixements internacionals.

A més de la seva carrera en actuació, Reixach va explorar altres facetes de l'art, com ara la música. El 1976 va llançar el disc Cançons de lladre, demostrant la seva habilitat per a la interpretació musical. El seu talent multifacètic el va convertir en una figura respectada i admirada en diverses disciplines artístiques.

Al llarg de la seva carrera, Fermí Reixach va rebre nombrosos premis i distincions. Entre ells, destaca el premi a millor actor al Festival de Cinema de Gijón per la seva actuació a Al jardí i el reconeixement de la Generalitat de Catalunya pel seu paper a Daniya. Aquests guardons reflecteixen la seva dedicació i excel·lència al camp de l'actuació.

La mort de Reixach ha deixat un profund buit a la comunitat artística. Diverses institucions culturals i figures del món del teatre i el cinema han expressat el seu pes per la pèrdua d'un actor tan talentós i compromès. El Teatre Lliure, en particular, va lamentar la mort d'un dels membres fundadors, destacant la seva significativa contribució al desenvolupament del teatre contemporani a Catalunya.