Mor l'actriu Susan Buckner, famosa per donar vida a Patty Simcox a 'Grease'

Susan Buckner, més coneguda pels cinèfils com l'alegre animadora de Grease, Patty Simcox, va morir pacíficament envoltada dels seus éssers estimats a Miami el 2 de maig.

La seva mort va ser anunciada per la família.

El personatge de Buckner's Grease era l'amiga alegre de Sandy (Olivia Newton-John) a Rydell High. La pel·lícula de 1978 també va ser protagonitzada per John Travolta i Stockard Channing.

Nascuda el 28 de gener de 1952 a Seattle, Washington, Buckner va ser coronada Miss Washington el 1971 i va representar l'estat al certamen de Miss Amèrica l'any següent. Poc després, es va convertir en una de les ballarines Golddiggers de The Dean Martin Show, i això la va portar a formar part del grup femení Fantasy i del duo musical Buckner i Pratt.

També va aparèixer en programes de varietats com The Mac Davis Show, Sonny and Cher i, com a ballarina i nedadora sincronitzada, The Brady Bunch Variety Hour.

El 1977, va aconseguir el seu paper característic de l'alegre Patty Simcox, l'encarnació de l'ànim i l'esperit escolar de Grease, que va ser la pel·lícula més taquillera del 1978 amb 132,4 milions de dòlars. La seva banda sonora va generar quatre senzills Top 5, en va obtenir una nominació al Grammy per Àlbum de l'Any i ha venut més de 8 milions d'unitats només als Estats Units.

Més tard, Buckner va aparèixer en diversos programes de televisió, inclosos The Love Boat, BJ and the Bear, The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries, i va coprotagonitzar la sèrie d'ABC When the Whistle Blows. Va protagonitzar la pel·lícula de terror de Wes Craven de 1981, Deadly Blessing, al costat de Sharon Stone ia Police Academy 6: City Under Siege de 1989 . Més tard s'allunyà del món de l'espectacle per formar una família.

A Buckner li sobreviuen el seu fill Adam Josephs, la seva filla Samantha Mansfield, els seus néts Oliver, Riley, Abigail i Ruby, així com la seva germana Linda, la seva nora Noel Josephs, el seu gendre Adam Mansfield i el seu soci de tota la vida, Al.

En lloc de flors, la família sol·licita que es facin donacions al Jardí Botànic Tropical Fairchild de Miami en honor de Susan.